The Last of Us: revelan la primera imagen de Pedro Pascal en la adaptación para HBO del famoso videojuego

La guerra entre las plataformas streaming no da tregua. Todas tienen en marcha un verdadero aluvión de estrenos para los próximos meses con la intención de posicionarse como las favoritas de los televidentes. Y entre los muchos títulos que se avecinan, HBO prepara uno que promete dar grandes resultados, y que tiene como principal estrella a Pedro Pascal, el popular actor detrás del casco en The Mandalorian.

Pedro Pascal y una gran actuación en The Mandalorian

Basada en la saga de juegos para PlayStation, The Last of Us transcurre en un futuro no muy lejano luego de una pandemia que arrasó con gran parte de la humanidad. Un misterioso virus provocado por la cepa de un hongo empezó a convertir a las personas en una suerte de zombies. Y la noche en la que eso comenzó, un hombre llamado Joel (Pascal), fue testigo de cómo un oficial de policía asesinaba a su hija. Pocas décadas más tarde, el mundo es un lugar muy distinto. Los sobrevivientes se reúnen en comunidades que procuran subsistir en una realidad en la que falta la comida, los medicamentos, y la muerte está a la vuelta de la esquina.

En ese nuevo mundo, Joel se dedica al contrabando, pero su vida da un giro muy importante cuando conoce a Ellie (Bella Ramsey), una niña que al parecer, es inmune al virus mortal. Con mucho escepticismo, el hombre acepta llevar a la niña a lo largo de un viaje por Estados Unidos, con el objetivo de llegar a un supuesto laboratorio que aún permanece activo. En ese lugar, podrían estudiar la sangre de la pequeña, para desarrollar la ansiada vacuna que le ponga un punto final a la pandemia que prácticamente aniquiló a la humanidad.

la versión video juego de Joel y Ellie.

Craig Mazin, responsable de la galardonada miniserie Chernobyl, comenzó a trabajar hace pocos años en esta nueva serie, que busca llevar a la pantalla la enorme popularidad que las dos partes de The Last of Us tienen en Playstation (como dato anecdótico, cabe destacar que la música de ambos juegos fue compuesta por Gustavo Santaolalla). Se trata de dos videojuegos que redefinieron el género de terror, y cuya narrativa los acerca más a una serie, que a una experiencia únicamente jugable. Y en un momento en el que Hollywood recurre a estos productos en busca de ideas y exitosas franquicias como Halo o Resident Evil llegan a distintas plataformas streaming, HBO hace lo suyo con esta saga.

Aunque aún no hay fecha de estreno oficial, la señal decidió alimentar el entusiasmo del público con la publicación de la primera imagen oficial de la serie. En ella, se puede ver a Pascal en la piel de Joel, y a Bella Ramsey como Ellie.

Pedro Pascal y Bella Ramsey encabezarán la serie de HBO de “The Last of Us” HBO

Luego de conseguir papeles menores en distintas producciones, Pedro Pascal obtuvo una notable popularidad gracias a su trabajo en Game of Thrones, y con películas como Prospecto, o parodiar su condición de guerrero como Superheróicos (2020) de Robert Rodríguez -disponible en Netflix-, además de grandes éxitos como The Mandalorian y Wonder Woman 1984.

Actualmente, Pascal se encuentra preparando la tercera temporada de su aplaudida serie ambientada en el universo Star Wars, un rol que lo convirtió en uno de los actores televisivos más populares del momento. Y si The Last of Us se transforma en el éxito que busca HBO, es indudable que este intérprete chileno volverá a estar en boca de todos una vez más.