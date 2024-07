Todo lo que hay que saber sobre el regreso de Pedro, el escamoso

Escuchar

¿Quién no se acuerda de “El Pirulino”, ese bailecito que traspasó fronteras y que fue inmortalizado por un personaje muy poco convencional para las telenovelas de la época? Hablamos de Pedro, el escamoso; la ficción colombiana que -a comienzos de 2000- se convirtió en un fenómeno global; llegando a más de 105 países y conquistando a diferentes generaciones. Dicen que 20 años no es nada, así que ese emblemático personaje -interpretado por Miguel Varoni y que hasta el día de hoy permanece en el recuerdo de la cultura popular latinoamericana- está de regreso.

Esta secuela de 23 episodios, que podrá verse a partir de hoy por la pantalla de Disney+, narrará la vuelta de Pedro Coral a Colombia después de vivir dos décadas en el extranjero. Sin embargo, este excéntrico y eterno soñador se encuentra con una realidad completamente diferente a la que dejó cuando se vio obligado a buscar nuevos horizontes. Su hijo, Pedro Junior (interpretado por Carlos Torres) se ha convertido en un exitoso profesional, por lo que deberá inventar una serie de historias para ocultar los sacrificios y privaciones que ha atravesado durante este tiempo lejos de su casa.

“Vamos a ver el reencuentro de un padre con un hijo. Pedro se fue a Europa y a los Estados Unidos a probar suerte y dejó a su hijo en Colombia con Pastor Gaitán. Al llegar (deportado y sin papeles) se encuentra con un muchacho graduado en una universidad muy importante, que tiene un estilo de vida muy bueno y un puesto importantísimo en una empresa. No será fácil para el pobre muchacho; Pedro viene a movilizarle todo su mundo”, le anticipa a LA NACIÓN.

A pesar de que han pasado veinte años, Pedro sigue siendo Pedro. Ese eterno soñador, ese romántico empedernido lleno de ilusiones. “A Pedro no le pasan los años. Sigue siendo un soñador, un hombre con ilusiones, con un corazón enorme. No puede cambiar porque al final de cuentas lo que a él lo hace grande es esa necesidad de cambiar el mundo. Cree que todo lo puede lograr con su ilusión y, de hecho, lo logra. Él es un triunfador, un ganador”, advierte el protagonista que, a pesar del paso del tiempo, mantiene su look intacto.

Escrita por Felipe Salamanca y producida por Juan Carlos Villamizar y Dago García (el mismo equipo de producción que estuvo al frente de la historia original), Pedro, el escamoso: más escamoso está protagonizada por un elenco en el que se repiten algunos nombres además del de Varoni: Sandra Reyes, Álvaro Bayona, Marcela Mar, Juan Carlos Arango y Andrea Guzmán. Se suman nuevos actores, como el mencionado Torres y Ana María Trujillo.

Un regreso muy esperado

En una época donde las plataformas vinieron a suplir la gran crisis que está viviendo la ficción en la televisión abierta, los éxitos del pasado parecen estar de vuelta. Pedro, el escamoso o Betty, la fea -que también desembarcará muy pronto en el mundo del streaming, por Prime Video- son prueba de ello; confirmando que el público está dispuesto a disfrutar nuevamente de personajes que quedaron en el imaginario de la cultura popular latinoamericana. “La crisis se está viviendo en todos lados y esto es un intento de volver a reactivar la industria, de ponerla a jugar de nuevo. Yo espero que a todas las series les vaya muy bien porque es tan difícil hacerlas. Hay tanto dinero invertido, tanto esfuerzo, tanta gente trabajando detrás… Por eso cuando a un proyecto le va mal, a mí me duele mucho”, confiesa Miguel Varoni que, además de actor, productor y director, en los últimos años desempeña el cargo de director creativo y vicepresidente de producción en Telemundo Global Studios.

Respecto de cómo surgió la idea de reflotar un personaje tan icónico, el intérprete revela que fue un ejecutivo de Disney quien le hizo la propuesta. “Fernando Barbosa me lo comentó en 2016 en una fiesta que estuvimos juntos en Miami, pero yo estaba muy ocupado con mis tareas en Telemundo y también produciendo y dirigiendo otras cosas. Después de dirigir El conde (una novela que está ahora al aire en Caracol TV) pudimos ponernos de acuerdo y acá estamos; listos para estrenar esta segunda temporada”, cuenta el intérprete, feliz de volver a encarnar a este antihéroe tan querido.

Sandra Reyes y Varoni en la versión original de Pedro el Escamoso Caracol

Es que, sin dudas, Pedro Coral marcó un antes y después en su carrera a nivel internacional. “Cuando me dijeron de hacerlo de nuevo dije que sí enseguida. Me acuerdo de los primeros ensayos, de las primeras escenas y fue todo tan especial, tan lindo. Le doy gracias a Dios que me haya dejado volver a vivir esto. Es como volver al pasado, pero con más experiencia como actor, como director, como productor; es un regalo de Dios”, asegura emocionado mientras confiesa que Pedro no solo le ha dado fama en otros países, sino que terminó de formarlo como persona. “Los productores ejecutivos y mi esposa siempre dicen que Pedro terminó de criarme, de formarme como persona. Y tienen razón, porque cuando llegó Pedro yo ya tenía una carrera como actor en Colombia y me iba muy bien, había hecho personajes de mucho éxito, pero él me enseñó a ser especial, a ser humilde, a tratar de manejar las cosas con cuidado, a dedicarle más tiempo a la gente, a ser especial con cada persona. Eso me lo enseño Pedro, yo antes no era tan así”, revela agradecido.

La vida del galán de regreso a Colombia no será muy glamorosa JAVIER VILLAMIL - Disney+

Un look muy especial

Si hay algo que caracteriza a Pedro -además de su humor y personalidad soñadora y romántica– es su excéntrico estilo para moverse, comunicarse y vestirse. Y a pesar de que en esta nueva producción han pasado casi dos décadas, su look seguirá siendo el mismo.

“El director de la primera temporada, Juan Carlos Villamizar (que ahora es el productor de esta secuela) es el verdadero escamoso. La forma de moverse, lo que dice y cómo lo dice es muy escamoso: yo empecé a mirarlo a él y a sacar cosas”, explica Varoni al tiempo que imita con su cuerpo algunos gestos de su personaje. Mientras que el vocabulario utilizado por Pedro fue algo ideado por todos en el set, el actor confiesa que la gran creadora del pelo de Coral (uno de los sellos que lo identifican) fue su mujer, la actriz colombiana Catherine Siachoque. “Un día estábamos ensayando en Caracol y le dije a mi mujer que pase para ver como lo sentía. Ella vino, vio algunas escenas y cuando terminó me dijo que sentía que el personaje estaba muy bien, pero que le hacía falta algo en el pelo, un pelo más largo. De ahí nos fuimos a la peluquería a que me pusieran extensiones y cuando a los dos días volví al ensayo ya me sentía diferente”, recuerda, entre risas.

Su vestuario también es muy llamativo y particular. Pedro puede ponerse lo que sea, pero sus botas texanas son infaltables. “El tema de las botas fue muy loco porque a Dago García (el productor) siempre le mostraban botas y no le gustaban. El día de la prueba de vestuario, yo salí tarde de mi casa y apurado me puse unas botas que había en mi closet que me regalaron en Venezuela en 1997, cuando estaba haciendo la novela Las Juanas. Curiosamente, esas son las botas que usó Pedro en la primera temporada y las mismas que utiliza ahora; las han remodelado y quedaron perfectas”, relata, aun sin poder creerlo.

En la novela, que se estrena hoy, habrá reencuentros con los personajes centrales de la tira original JAVIER VILLAMIL - Disney+

Un argentino con acento colombiano

Miguel Américo Belloto Gutiérrez (así es su nombre real), nació el 11 de diciembre de 1964 en Buenos Aires. Hijo de la actriz colombiana Teresa Gutiérrez y del compositor, violinista y director de orquesta argentino Américo Belloto Varoni (conocido artísticamente como Don Américo), este actor vivió muy poco tiempo en el país, ya que cuando tenía cuatro meses su padre falleció en un accidente de tránsito. Ante este hecho tan trágico, su madre regresó a Colombia, donde Miguel estudió y desarrolló una carrera artística. Actualmente, está instalado en Miami, pero asegura que siempre es un placer venir de visita a la Argentina.

“A mí de la Argentina me gusta todo. La paso muy bien cada vez que voy. Me fascina la pizza argentina, la carne argentina, la pasta argentina”, confiesa este hincha de Boca Juniors que visita la Bombonera en cada regreso. Y si bien ya casi no tiene familia aquí (“me quedan algunos familiares, pero muy lejanos”), Varoni tiene muchos amigos argentinos, a los que considera sus hermanos. “Diego Torres, Sebastián Ortega, Pablo Culell es gente que amo profundamente. Tengo una conexión muy clara con los argentinos, me divierto mucho con ellos”, concluye A pesar de la derrota del domingo, disfrutó de jugar la final de la Copa América con el país que lo vio nacer.