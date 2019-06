Laura Linney, Alex Kingston y David Tennant: tres actores para volver a ver

David Tennant como el carismático demonio de Good Omens, la nueva serie de Amazon Prime Video

Laura Linney. Una de esas actrices que con su sola presencia, su mirada intensa y sus emociones siempre a punto de ebullición eleva cualquier proyecto en el que participe. Su rango es tan amplio que puede aparecer en dramas como Río místico y Puedes contar conmigo; en comedias como Realmente amor, en sitcoms como Frasier o en Historias de San Francisco, un relato que combina todos esos géneros. En los nuevos episodios de la miniserie de Netflix cuya primera encarnación data de 1993, la actriz vuelve a interpretar a Mary Ann Singleton, una mujer con un especial vínculo con la ciudad de San Francisco y su comunidad LGBTQ. Tensa y egocéntrica, Mary Ann es un manojo de contradicciones. Educada en el más estricto puritanismo, al mismo tiempo se siente en casa en medio de la diversidad sexual y social que ofrece el complejo de departamentos de la calle Barbary, al mando de la matriarca trans que interpreta Olympia Dukakis y que incluye, además, a Isela, personaje que interpreta la chilena Daniela Vega ( Una mujer fantástica). Historias de San Francisco. Disponible en Netflix

David Tennant. Durante ocho años fue una de las encarnaciones del Doctor en la venerada serie británica Doctor Who. Encarnó a diferentes policías en los dramas Gracepoint y Broadchurch y fue el mejor villano de las ficciones televisivas de Marvel en la primera temporada de Jessica Jones. El escocés David Tennant demostró muchas veces que su talento puede ser usado para el bien o para el mal. Después de su participación en la fallida Camping, la comedia de HBO creada por Lena Dunham, Tennant parece haber encontrado un personaje a su medida en Good Omens de Amazon Prime Video .

En la serie basada en la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman, el actor interpreta a Crowley, un demonio que en su forma humana conserva algo del andar de su encarnación como la serpiente que tentó a Eva. Más cínico que malvado y más interesado en su propia comodidad que en destruir el mundo, el personaje de Tennant es uno de los elementos más atractivos de la historia que se eleva cuando comparte escenas con el ángel que interpreta Michael Sheen. Good Omens. Disponible en Amazon Prime Video

Alex Kingston. En el universo de fantasía creado por la escritora Deborah Harkness en la trilogía literaria que comienza con la novela A Discovery of Witches, brujas, vampiros y demonios conviven con los humanos intentando mantener el equilibrio entre los poderes de las tres especies mágicas y de paso pasar desapercibidos para el resto del mundo. En ese contexto uno de los personajes más sabios (tanto en la novela como en su adaptación televisiva) es Sarah Bishop, la colérica tía de la protagonista (Teresa Palmer). La interpreta Alex Kingston, una actriz que lleva años trabajando en proyectos norteamericanos y británicos de lo más diversos. Muchos seguramente la recuerdan especialmente gracias a su papel en E.R. Emergencias, donde interpretó a la doctora Elizabeth Corday entre 1997 y 2004, con una aparición especial en los últimos episodios de la emblemática serie médica. Claro que para los seguidores de la británica Doctor Who, Kingston siempre será River Song, uno de los personajes más complejos de su extensa historia. A Discovery of Witches. Disponible en DirecTV Play

