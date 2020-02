Un amplio menú para los fanáticos de series y miniseries

Desde el final de Criminal Minds hasta una serie brasileña sobre un adolescente pansexual

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de febrero de 2020

Estos son algunos destacados de marzo que los amantes de las series no pueden dejar pasar:

The Plot Against America (miniserie): los guionistas David Simon y Ed Burns son los autores detrás de prestigiosas series como The Wire, Generation Kill, Show Me a Hero o The Deuce, y en marzo llegará una nueva creación de esta dupla. Basada en la novela de Phillip Roth, The Plot Against America sitúa la acción en una Estados Unidos alternativa durante la Segunda guerra mundial. A través de la perspectiva de una familia judía, la historia narra la llegada a la presidencia del Charles Lindbergh, célebre aviador reconocido por ser el primer piloto en cruzar el Atlántico, pero también repudiado por su simpatía hacia el nazismo. Con el protagónico de John Turturro y Winona Ryder, esta mini de 6 episodios cuenta el destino incierto de un país cuya realidad pudo ser muy distinta. Se estrenará el 16 de marzo por HBO y HBO Go.

Criminal Minds(último episodio): mucho tiempo pasó desde aquel abril de 2006 en el que esta ficción sobre criminología estrenara su primer episodio. Catorce años y 323 episodios después, se despide de la pantalla chica y le pone punto final a la saga de Spencer (Matthew Gray Gubler), Penelope (Kirsten Vangness) y Davie Rossi (Joe Mantegna, que volvió a la serie luego de algunas temporadas alejado de ella). Luego del enfrentamiento final con el peligrosos criminal llamado El camaleón, el grupo deberá enfrentar las consecuencias de esa lucha, mientras uno de los protagonistas se debate entre la vida y la muerte. El último episodio se emitirá por AXN el 9 de marzo a las 23.

Westworld (tercera temporada): regresa luego de un nuevo paréntesis de dos años. La saga de ciencia ficción producida por J. J. Abrams abandona los polvorientos escenarios de western para llevar al espectador hacia el verdadero mundo que se encuentra por fuera del parque temático. De ese modo, la androide Dolores (Evan Rachel Wood) llega a la "realidad" y allí descubre, y se decepciona, ante la verdadera esencia de los seres humanos. La gran incorporación en la tercera temporada es Caleb (con el ex Breaking Bad, Aaron Paul), un criminal de poca monta que será clave en el devenir de los nuevos episodios. Se estrenará el 15 de marzo por HBO y HBO Go.

Zero Zero Zero(nueva serie): luego de una aplaudida premiere en la televisión italiana, Amazon Prime estrena a nivel mundial este título que se adentra en el mundo del narcotráfico. El actor Gabriel Byrne encabeza una historia que explora el camino que la cocaína realiza desde los carteles mexicanos, hasta las grandes familias criminales italianas, y cómo ese negocio involucra a poderosos narcotraficantes que se encuentran en ambos continentes. La ficción está basada en la novela homónima de Roberto Saviano y como dato a destacar, cabe mencionar la participación del realizador argentino Pablo Trapero en la dirección de los tres últimos episodios de la temporada. Estrena el 6 de marzo por Amazon Prime.

Todxs nosotrxs (primera temporada): producida en Brasil, esta comedia dramática de ocho episodios se centra en la vida de Rafa (Clara Gallo), adolescente pansexual que abandona su casa familiar para mudarse con su primo en San Pablo. Y con la llegada del protagonista a un nuevo lugar, la serie se dedica a abordar distintos temas vinculados a la diversidad sexual y la importancia de la inclusión. Todxs notroxs utiliza lenguaje neutro y es una de las producciones más importantes de HBO en Latinoamérica. Estrena el 22 de marzo a las 23:00 por HBO y HBO Go.