Un thriller que no da respiro, una comedia romántica con Lindsay Lohan y el reality de Wanda Nara y Darío Barassi

Comienza noviembre y Netflix tiene preparada una batería de estrenos que van desde las comedias románticas a los policiales, pasando por el drama e incluso un esperado reality conducido por dos importantes figuras de la televisión argentina.

Love is Blind: Argentina

Luego de varios meses de espera, finalmente llega a la pantalla la versión argentina de este popular reality show, que cuenta con varias ediciones en otros países. El principal atractivo de esta propuesta tiene que ver con la pareja compuesta por Darío Barassi y Wanda Nara, quienes serán los responsables de conducir este show, que se extenderá a lo largo de diez episodios. En este reality la premisa gira alrededor de la búsqueda del amor a través no de las apariencias, sino del diálogo y la conexión emocional.

Un grupo integrado por 16 hombres y 16 mujeres se conocerán para entablar un diálogo inicial, que se llevará a cabo en cabinas que ocultan el aspecto físico, con el objetivo de proponer una charla sincera. Si la conexión surge y las partes se sienten atraídas, empiezan nuevas instancias en las que ese amor podrá crecer o no, a través de citas, salidas y un viaje romántico a las playas de Tulum. Durante ese recorrido, Barassi y Wanda guiarán a los participantes, los llevarán a conocer las distintas etapas del reality y los acompañarán en ese romance que quizá se convierta en un compromiso para toda la vida. Love is Blind: Argentina se estrena en tres etapas, los días 6, 13 y 20 de noviembre.

Asalto al Banco Central

Netflix no deja de apostar por ficciones centradas en robos a bancos, una fórmula que le dio grandes resultados con La casa de papel. Y en esa misma tónica, ahora llega Asalto al Banco Central, una miniserie española que no casualmente tiene como uno de sus protagonistas a Miguel Herrán (quien en la otra serie componía a Río). Basada en la historia real sobre el golpe al Banco Central de Barcelona ocurrido en 1981, aquí la acción se centra en un grupo de once hombres que llevaron a cabo un ambicioso golpe en ese lugar. Sin embargo, el devenir de la trama abre distintos interrogantes y plantea la posibilidad de que el verdadero objetivo del robo fuera encontrar unos documentos muy delicados, que podían comprometer a importantes figuras políticas del gobierno español, en un momento en el que ese país se recuperaba de un intento de golpe de Estado.

Asalto al Banco Central se compone de cinco episodios dirigidos por Daniel Calparsoro, y aparte del menciona Herrán, también se encuentran en el elenco otros dos nombres ligados a La casa de papel, el de la actriz María Pedraza y el del actor Hovik Keuchkerian. Estrena el 8 de noviembre.

Transmitzvah

El director Daniel Burman es uno de los nombres más importantes del cine argentino de este siglo, y muchas de sus piezas, entre las que se destacan El abrazo partido, Esperando al Mesías o Todas las azafatas van al cielo, son grandes películas que evidencian su talento. Y luego de su estreno en cines, en noviembre llega a Netflix el último film de este autor, titulado Transmitzvah. El protagonista del relato es Rubén, el hijo preadolescente de una familia judía ortodoxa. La vida del joven está atravesando un momento de profundos cambios, porque con el Bat Mitzvah muy cerca, él le confiesa a sus seres queridos que se percibe como una mujer. Pero su entorno no respeta ni comprende la naturaleza de Rubén, motivo por el cual su transición será en medio de una gran angustia y lejanía.

Daniel Burman regresa con Transmitzvah Alejandra López

Años más tarde y luego de una prolongada estadía en España, la protagonista que ahora se llama Mumy regresa al país y se anima a enfrentar las angustias del pasado, y a aquellas personas que no la supieron acompañar. Transmitzvah es otro gran título de Burman, en el que este director vuelve a muchos de los temas habituales de su obra, mediante una carismática figura central. Al frente del largometraje se encuentra Penélope Guerrero, junto a un importante elenco integrado por Juan Minujín, Alejandra Flechner, Alejandro Awada, Damián Dreizik, Carlos Belloso y Carla Quevedo. Transmitzvah estrena el 22 de noviembre.

Nuestro secretito

Luego de Navidad de golpe y Un deseo irlandés, Lindsay Lohan vuelve a protagonizar una comedia romántica para Netflix. Esta vez se trata de Nuestro secretito, un film que transcurre durante una cena navideña, en la que Lohan le da vida a una mujer que debe soportar cruzarse nuevamente a un antiguo novio, quien ahora es pareja de su cuñada. De esa forma, ambos examantes deciden callar ese pasado en común y hacer a un lado los viejos rencores y las amarguras de una relación que terminó de la peor manera. Pero la cena navideña estará atravesada por toda clase de desencuentros, malos entendidos y problemas que amenazarán con hacer explotar a la protagonista, que no podrá aguantar ni un segundo más a ese exnovio insoportable. Nuestro secretito llega a Netflix el 27 de noviembre.

La locura

Colman Domingo en La locura Captura

En esta serie dramática de ocho episodios, el actor Colman Domingo compone a Muncie Daniels, un periodista que luego de presenciar un asesinato es acusado como autor de ese crimen. En el marco de una historia con claras influencias de Alfred Hitchcock, en la que un hombre común y corriente de golpe se encuentra envuelto en un trama delictiva, el protagonista tendrá que limpiar su nombre y enfrentarse a toda clase de prejuicios raciales. La locura estrena en Netflix el 28 de noviembre.

Senna

Más allá de los innumerables documentales dedicados a Ayrton Senna, esta nueva miniserie producida por Netflix busca ahondar en mayor profundidad en la vida de este importante corredor de Fórmula 1, que encontró la muerte a los 34 años en un fatídico accidente durante una carrera en Italia. A lo largo de seis episodios, Senna hace foco en la vida profesional de este piloto, pero también en la relación con su familia y las relaciones amorosas que dejaron huella en su corazón, como fue el caso de su romance con la animadora infantil Xuxa. El actor brasileño Gabriel Leone, que en la película Ferrari compuso al piloto Alfonso de Portago, compone a Senna en esta ambiciosa producción. Senna llega a Netflix el 29 de noviembre.

Un hombre infiltrado

Ted Danson Captura

La vida de Charles (Ted Danson) no está en su mejor momento. Recientemente viudo, este profesor jubilado encuentra que su rutina es un verdadero agobio, hasta que una noticia le devuelve el entusiasmo. De manera fortuita, un detective privado se pone en contacto con Charles y lo contrata para que se infiltre en un geriátrico, en el que los cuidadores son sospechados de cometer distintos crímenes. Sin dudarlo ni un instante, el hombre se mete de lleno en una misión que lo sumerge en una aventura policial con grandes toques de comedia. El responsable creativo de El hombre infiltrado es el guionista Mike Schur, responsable de grandes comedias televisivas como Parks & Recreations y Brooklyn Nine-Nine. Esta serie llega a Netflix en el transcurso de noviembre.

Martín Fernández Cruz Por