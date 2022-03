Universos paralelos: los protagonistas hablan de la serie sci-fi y su conexión con Volver al futuro

Sam (Thomas Chomel), Bilal (Timoté Rigault), Romane (Victoria Eber) y Victor (Maxime Bargeron) construyen, en plena adolescencia, una amistad signada por la falta de premura ante el futuro. Todos ellos, en un apacible pueblo en las montañas, disfrutan de la cotidianidad despreocupados por lo que vendrá, aprehendiendo todo aquello que les resulta vital en esa etapa de sus vidas. El amor platónico, las caminatas, las charlas sobre lo que parece trivial y no lo es tanto se experimentan con espontaneidad y dejando, inconscientemente, los miedos de lado. Porque si bien sus realidades como invidivudos son bien distintas (aunque la gran mayoría esconde conflictos familiares de peso), cuando se juntan, lo que prevalece es el anhelo de celebrar el haberse encontrado.

Universos paralelos, la primera serie original de Disney+ realizada en Europa que estrena sus ochos episodios este miércoles es, ante todo, una ficción sobre la pérdida de la inocencia. Cuando sus protagonistas deciden realizar un festejo de cumpleaños en un búnker abandonado en la frontera entre Suiza y Francia, se produce un misterioso hecho que los separa al enviarlos a otras dimensiones, y en líneas temporales diversas. De esta forma, ese lazo inquebrantable es puesto a prueba cuando todos, desde sus respectivas nuevas realidades, deban encontrar el camino a casa.

Entrevista a Guillaume Labbé y Naidra Ayadi hablan con LA NACION sobre Universos paralelos, la ficción de aventuras y ciencia ficción de Disney+

La producción francesa creada por Quoc Dang Tran, y coescrita por el showrunner junto a Anastasia Heinzl, puede emparentarse fácilmente con otros relatos de aventuras y ciencia ficción como Dark y The Society, en las que las nuevas generaciones toman la batuta, en medio de un desconcierto que intentarán dominar en pos de desandar lo recorrido para encontrar respuestas.

En ese contexto ingresan, en Universos paralelos, las figuras adultas protagónicas, como el teniente Retz (Guillaume Labbé), quien buscará incansablemente a los jóvenes desaparecidos en una de las dimensiones, y la cientifíca Sofia (Naidra Ayadi), madre de Bilal, quien utilizará sus conocimientos para poner la vida de su hijo (y las de sus amigos) en el lugar en el que se encontraba antes de que se suscitara el multiverso, con sus infinitas y aterradoras posibilidades.

En diálogo vía Zoom con LA NACION, Labbé y Ayadi, quienes interpretan a una dupla fascinante en la ficción (además de humor, hay una cuota velada de romance), ahondaron en lo que les genera ese “efecto mariposa” al que también hace referencia la serie con el foco siempre puesto en las relaciones humanas, sin rizar el rizo de la ciencia ficción y las sobreexplicaciones.

Universos paralelos ya se encuentra disponible en Disney+ Disney +

-Cuando leyeron el guion por primera vez, ¿cuál fue la primera impresión que tuvieron sobre la serie?

-Naidra Ayadi: Cuando lo leí me dieron muchas ganas de interpretar a Sofia, amé inmediatamente a esta mujer, es una persona brillante, que además tiene buen sentido del humor, es fuerte, poderosa, la amo (risas).

-Guillaume Labbé: Yo también la amo, de verdad la amo (risas). En mi caso, me gustó mucho el guion porque habla de problemas comunes, como envejecer, ser padre, ser un buen padre, qué pasa cuando tenés un hijo que no era el hijo que vos esperabas, cómo lo criás y en quién se convierte según cómo lo haces, o si no lo criás como deberías, de buena manera. Todos esos temas estaban explorados de una manera muy entretenida. La profundidad de la temática tiene un abordaje muy dinámico.

-NA: Sí, es muy inteligente cómo se plantean esos tópicos.

-Naidra, ¿cuál pensás que es el corazón de la serie?

-NA: Creo que es lo que menciona Guillaume. Me gusta el hecho de poder proyectarnos en el futuro, cuando lo hacemos el presente parece ser distinto, puede ser diferente, cuando somos conscientes de eso, la vida tiene otro gusto al analizar que hay varias alternativas, cuando sabés que podés tener diferentes vidas.

La vida de cuatro amigos cambia indefectiblemente en Universos paralelos Disney +

-Es interesante lo que decís porque iba a preguntarles en qué punto la serie los hizo analizar sus respectivas vidas...

-NA: Yo aprendí cosas muy ligadas a la realidad, sobre todo me detuve a pensar en cómo estoy viviendo mi vida, en cuán comprometida estoy con lo que hago, en cuánto lo disfruto, además de que fue inevitable pensar en todas las posibilidades que se nos abren cuando tomamos un camino u otro.

-GL: A mí me impactó haber entrado en la lógica de la serie. Yo quería entrar en ese mundo, pero el mismo es tan complicado que nadie tenía ni me daba una respuesta concreta. En cierta medida estaba un poco como mi personaje, necesitaba respuestas , porque entrás a un universo donde incluso la gente que estudió por décadas sobre el tema no sabe de qué están hablando (risas). Finalmente, preferí quedarme en mi pequeña vida entendiendo los conceptos generales, pero no indagando mucho más.

-¿Cómo fue trabajar con el elenco joven? Son todos muy talentosos...

-GL: Realmente fue como actuar con otros actores y actrices de mayor experiencia, porque son tan profesionales. Es más, yo tenía muchas ganas de trabajar con jóvenes para poder enseñarles o explicarles algunas cosas, pero ellos sabían todo (risas). Tal vez lo que ellos tienen de diferente es que manifiestan otra clase de emoción a la hora filmar, es otra la manera en la que viven los rodajes, hay una excitación previa muy genuina.

-¿Tuvieron un período de ensayo?

-GL: No mucho, tuvimos tiempo para hablar sobre los lineamientos de los personajes y sobre lo que los directores querían que hiciéramos con ellos; además, yo trabajé mucho la parte cómica, que es central en mi papel, pero no hubo ensayos.

Naidra Ayadi como Sofia, un rol que la actriz disfrutó interpretar por su fortaleza Disney +

-La serie tiene unos guiños interesantes a Volver al futuro. ¿Qué consideran que conecta a la serie con la saga?

-GL: Para mí es como entrar en ese mismo mundo de Universos paralelos, me da mucho vértigo porque hay muchas posibilidades, todo puede ser cierto, y todo eso me asusta, me asusta mucho, el cambiar de camino. Todas esas películas que son sobre cómo cuando viajás al pasado podés cambiar el futuro y todo eso... ¡pufff!

-NA: Claro, y todas las consecuencias que eso genera...

-GL: Sí, me asusta eso en el presente, que cada movimiento que hago en mi vida actual pueda llevarme a un lugar distinto. Eso me da temor.

-NA: A mí no me pasa eso. Yo soy más resolutiva. Llevo a cabo todo lo que me propongo, después pienso al respecto, pero tampoco doy muchas vueltas o me arrepiento. Quiero estar probando siempre cosas distintas. Además, si pensamos en el efecto que tienen nuestras acciones o en qué hubiese pasado si no hubiésemos hecho tal o cual cosa, directamente no haríamos nada. Yo me digo siempre a mí misma: “Si te interesa algo, vamos, adelante, hacelo, y después se hablará de cómo salió”.

El mundo de los jóvenes y de los adultos colisionan en Universos paralelos Disney +

-En la serie sus personajes tienen una dinámica muy particular, ¿cómo fue la conexión entre ustedes como actores?

-GL: Nos llevamos bien enseguida. La primera vez que nos conocimos fue cuando hicimos la prueba de cámara, probamos nuestros looks y el maquillaje, cosas de ese tipo. Estábamos sentados juntos, pero no hablábamos tanto. Después nos empezamos a conocer mejor.

-NA: Sí, porque era necesario crear un lazo...

-GL: Exacto. Naidra estuvo genial porque yo soy vergonzoso cuando entro en un nuevo grupo de trabajo, y me hizo sentir cómodo inmediatamente. Me hacía preguntas, no sé si le interesaban las respuestas, pero me las hacía para que me sintiera cómodo y lo logró (risas).

-NA: Es tan lindo (risas) Sí, fue así, después de eso hablábamos todo el tiempo.

-¿Se imaginan un reencuentro en una segunda temporada?

-GL: No tenemos idea, vienen siendo muy discretos, así que no podemos saber nada.

-NA: No sabemos todavía, pero me encantaría seguir, porque hay incluso más posibilidades dentro de la historia que no se han explorado, realmente sería un placer volver para una segunda temporada .