La bailarina se quedó con la segunda calificación más alta de la ronda Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2019 • 01:50

Durante esta ronda, los miembros del jurado del "Súper Bailando" pidieron en casi todas las performances la devolución de BAR y, en todos los casos, Aníba Pachano se mostró muy exigente y hasta protagonizó algunos de los cruces más polémicos y fuertes. Sin embargo, a la hora de evaluar a la última de las famosas, su hija Sofía, el coreógrafo se deshizo en elogios.

Sofía Pachano apareció en la pista con su perro salchicha Apolo, que jugó con Marcelo Tinelli y corrió por todo el estudio. Después, sí, la bailarina y su partenaire, Nicolás Villalba se movieron al ritmo de "Wake me Up Before You Go-Go", en la versión de Glee. La pareja contó, como el resto de los concursantes, con la presencia de otros dos bailarines, pero también con el coach y tres cantantes que también danzaron en determinado momento de la coreografía.

El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño durante esta ronda de "grandes éxitos" del voto secreto, quien comenzó cuestionando la presencia de todos esos colaboradores. Tinelli también se sumó a la crítica y entonces llegó la justificación de Lolo Rossi, la jefa de coaches: "Eran tres cantantes que necesitábamos que se movieran".

"Me parece desparejo en relación a los demás equipos. Pero todo lo demás me gustó", afirmó De Brito a la hora de los puntajes. "A mí también me encantó, me trasladó a la época de los 80", levantó el pulgar Nicole Neumann (9), quien reemplazó a Pampita Ardohain durante esta semana.

"Trabajan mucho, eso me encanta. Todo siempre sale impecable. Pero me gustaría ver a Sofía con otra energía, más femme fatal", sugirió Florencia Peña(9). Marcelo Polino (6) cerró: "Me gustó, fue un número redondo",

A pesar de que ni los jurados ni los coaches pidieron la devolución del BAR; el mismo Tinelli se encargo de hacerlo. Para Flavio Mendoza verlos "fue un placer", por lo que subió la nota. Laura Fidalgo, en tanto, remarcó: "Además de la técnica, siempre transmiten y traen una historia. Punto para arriba".

Finalmente, Pachano también les subió el puntaje e indicó: "La verdad es que es un orgullo. Lo digo más allá de la situación personal que tengo con mi hija. Me parece que está re bueno que en un show de esta naturaleza se genere una puesta en escena tan maravillosa. Sé que hay mucho trabajo de mucha gente detrás. Yo celebro que sea una puesta, que sea una buena coreografía, un gran vestuario, y además, energía positiva". En total, lograron 27 puntos.