El jurado destacó la propuesta, pero el desperfecto dejó a la hija de Araceli González con el puntaje más bajo

Desde que Florencia Torrente debutó en la pista del "Súper Bailando", Marcelo Tinelli le pregunta cuándo vendrá su madre, Araceli González, el estudio de ShowMatch Esta semana, para contrarrestar su histórica ausencia, la producción preparó una gigantografía de la actriz. Flor, entonces, pidió que la siguiente gala la llamen en vivo telefónicamente para meterle presión.

Luego, junto a su partenaire Nacho Saraceni y otros dos bailarines -como todas las parejas durante este ritmo de "grandes éxitos"- se movieron al ritmo de "Freedom". La participante fue la única hasta ahora que, además de bailar, cantó en vio.

En un momento de la coreografía, Flor debía quitarse una pollera, pero la tarea no resultó sencilla y eso complicó el resto de la coreografía. Ángel De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto, expresó: "No me gustó la parte cantada. Hubiera apostado más al baile".

Pampita Ardohain (7) agregó: "Me gustó la idea. Lo del vestuario, yo lo habría obviado. Sé que ensayaron, pero lo que pasa en escena hay que resolverlo sin que se note. Flor es una de la que más nos sorprendió y me parece bueno que se pueda lucir también en su faceta de cantante".

"La propuesta me encanta. Son muy creativos, pero después de la falla de la pollera todo comenzó a correrse y a trastabillar. Creo que lo pueden hacer mejor. Flor me encanta y es la revelación de este año", señaló Florencia Peña (6). "Me pareció muy amontonado todo lo que querían contar en el minuto y medio. No me gustó", cerró Marcelo Polino (3).

Flavio Mendoza (-1) explicó: "Después de lo de la pollera, Flor se entregó. Aflojó el paso e iba uno segundos después de las chicas". "La propuesta me gustó, pero técnicamente hubo un error en el truco de Nacho y a partir de ahí empecé a ver todo muy inestable", explicó Laura Fidalgo (-1).

A mí me impactó la puesta. Yo hubiese grabado el tema. Hay que aprender la técnica de cómo quitarse la ropa en escena ", finalizó Aníbal Pachano (-1). Entonces, terminaron con 13 puntos, la calificación más baja de la ronda.