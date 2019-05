Su nombre fue el primero que mencionó el jurado al dar a conocer a quiénes pasaron a la Súper Final

10 de mayo de 2019 • 01:15

Desde La Pampa llegó el cuarto participante del jueves de " Genios de la Argentina ", el segmento de ShowMatch que busca cantantes en distintas provincias del país. Francisco Servetto, de 12 años, contó que vive en la zona de quintas de Tobai.

"Empecé a cantar a los 4. Arranqué en el jardín, porque fueron a cantar 'Lunita tucumana' y ahí empecé a cantar. Las maestras llamaron a mis papás para decirles que tenía talento y por eso empecé a estudiar", contó. A continuación, Servetto interpretó la "Chacarera del changuito".

Luego de escucharlo, la primera en dar su devolución fue Patricia Sosa: "Te crecen raíces. Cuando cantás chacarera, surge tu entorno. Eso es maravilloso. Cuando uno tiene raíz, se nota. Me encantó".

"Cantás muy bien. Tenés un camino por recorrer muy largo y tenés condiciones. Depende de el esfuerzo que le pongas", indicó luego Oscar Mediavilla, jurado suplente durante esta jornada

Guillermina Valdes, la otra jurado suplente, afirmó luego: "Me encantó. Te vi plantado. Me pasó que no te veo cantando otro género. Tenés un vozarrón. Te felicito".

"Muy bien. Está buenísimo que hagas folklore, porque tenés una voz especial para eso", cerró Valeria Lynch.

Al igual que sus antecesores, Francisco logró más de 30 puntos y pasó a la final de la noche. Luego, al cierre del programa, el jurado dio a conocer su veredicto: el niño logró pasar a la Súper Final.