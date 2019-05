Con humor, la actriz se hizo eco de las crítica que recibió tras su regreso a la pista Crédito: Prensa Laflia

Este martes arrancó en el " Súper Bailando " la ronda de pop latino. La primera pareja en salir a la pista fue la conformada por Flor Vigna y Facundo Mazei. La actriz, enfundada integramente de rojo, llamó la atención de todos los presentes y, antes de bailar, contó que sigue estando sola, luego de haber cortado su relación con su Nicolás Ochiatto.

Luego de que bailaran al ritmo de "She bangs", de Ricky Martin, el jurado estuvo de acuerdo con que Vigna se mostró muy sensual y segura. Ángel de Brito (5) expresó: "Bailan divino. Flor está cada vez más sexual, esto no es casualidad. No me sorprendió mucho la coreo, pero lo hacen tan bien que se disfruta".

El pop latino de Flor Vigna y Facu Mazzei - Fuente: eltrece 02:28

Video

Pampita Ardohain (voto secreto) destacó "el despliegue de la pareja", aunque advirtió que "se pueden divertir más si están más tranquilos". Florencia Peña (9), a su vez, indicó: "Son increíbles juntos. Se conocen mucho y eso se ve. Es lindo verlos. Está bueno que Flor explote lo sensual. Me gustó el cambio de dinámica de la coreo". Por último, Marcelo Polino (5) expresó: "Me encanta verlos juntos. Son bárbaros y me gustó mucho verlos".

Mati Napp, el coach, pidió entonces la devolución del BAR. Flavio Mendoza, entonces, expresó: "Son un fuego los tres, pero hay que exigirles más a los profesionales. No hubo un cambio real cuando varió la cadencia, no me explotó".

"A mí me pareció que en la pose inicial tu espalda estaba como caída", cuestionó Laura Fidalgo. "Ella cambió mucho, está muy sensual. Hoy, el número es para Flor", expresó Aníbal Pachano, y fue el único que les subió un punto. En total, entonces, consiguieron 20 puntos.

Charlotte, siempre Charlotte

Luego llegó el turno de Charlotte Caniggia y Agustín Reyero. "No hay problemas con Morena (Rial), no compartimos móviles porque la primicia del encuentro queremos que la tengas vos. Me gusta More, es honesta, no es falsa y es re copada. Tenemos esa onda parecida", explicó la hija de Mariana Nannis, en relación a su invitada en la ronda de salsa de a tres.

Después, contó que sigue de novia con el misterioso Roberto, pero no quiso hablar sobre él porque no quiere "hacerlo famoso". Sobre el comienzo de su relación, contó que primero tuvieron sexo. "Si el sexo es malo, no es novio", explicó, y las bailarinas, las mujeres del jurado y las coaches estallaron en un aplauso.

Charlotte, siempre Charlotte - Fuente: eltrece 02:18

Video

"Hoy estuviste floja. Lo que transmitías era que lo hiciste por cumplir, como sin ganas", expresó De Brito (3) luego de verlos bailar "Con calma", de Daddy Yankee. Pampita coincidió: "En algunos momentos me pareció como una pasada. Charlotte no estuvo como en el ritmo anterior".

"Sos muy graciosa, pero cuando vas a bailar a la pista parece que te pusieras detrás de un blindex. Te vas derritiendo. Tenés que sacar la energía", recomendó Peña (7). "Traen alegría y la coreo me gustó, pero también vi que te vas diluyendo", finalizó Polino (4). Así, la pareja consiguió un total 14 puntos.

Flor de la V respondió a las críticas

La tercera pareja en salir a la pista fue la de Florencia de la Ve y Gabo Usandivaras. Tinelli, entonces, quiso saber sobre las polémicas que tuvieron a la conductora como protagonista en las últimas semanas: las acusaciones de Cinthia Fernández y Valeria Archimó de haberlas dejado afuera de un trabajo, y su discusión con Edda Bustamante.

Flor de la V respondió a las críticas - Fuente: eltrece 02:51

Video

"Puse un pie en el 'Bailando' y ardió Troya. El año pasado estaba en Los Ángeles de la Mañana tranquila como agua de tanque y ni mú decían de mí. ¿Quién habló de mí? Nadie. Pisé la pista y empezaron... Yo tampoco sabía que Cinthia tenía ese problema conmigo", comenzó su descargo. "Edda: geriático. Hay momentos donde ya hay que internarse, en los que uno empieza a decir cualquier cosa. Hay temas que son extremadamente sensibles y me parece que confunden a la gente cuando hay una Ley de Identidad. Ya estamos en 2019 y meterte con la intimidad de las personas y con la sexualidad... Después de 20 años que yo debuté no creí que fueran a meterse debajo de mi ropa interior. Es algo que pasa, pero la gente se da cuenta de estas cosas. Agradezco la solidaridad de la gente", finalizó.

El pop latino de Flor de la V y Gabo Usandivaras - Fuente: eltrece 02:43

Video

Después de verlos bailar al ritmo de "Besame mucho", de Lali Espósito, De Brito (10) expresó: "Me encanta este trío. Se entendieron perfecto: vienen a hacer un show. Más que un baile fue una performance". "Quiero destacar los giros de Gabo. A Flor me hubiese gustado verla bailar un poquito más", sumó Pampita.

Peña (9), a su vez, destacó la presencia de los dos: "Siempre son originales. A mí me gustaría verlos bailar más juntos, porque son una bomba. Flor, tenés mucha presencia y estás bailando muy bien. Hay algo muy potente cuando están juntos que deberían explotar más". Polino (5) pidió el BAR e indicó: "Me gusta mucho la atención que nos demandan".

Entonces, Mendoza afirmó: "A nivel producción, es increíble. Le podría decir muchas cosas de técnica a Flor, pero es una estrella y un fuego. Un punto para arriba". "Yo sí voy a hablar de técnica. Tenés que estirar el pie, para que la pierna se te vea más larga. El mentón, ni alto ni bajo, alargá el cuello para mantenerlo a la altura. Me encantó y mantengo la nota", indicó Figalgo.

"Cuando uno es una primera figura tiene todo el derecho de elegir con quién trabajar. Lamento si al decorado le molesta", comenzó expresando Pachano. "Hay una puesta en escena. Punto para arriba", finalizó.

Asuntos de familia

Vestidos como mucamas llegaron luego Sofía Pachano y Dan Breitman . "No quiero hablar mucho porque Pachano se enoja", expresó el actor, en relación a lo ocurrido luego de la primera ronda, cuando el padre de Sofía declaró que había sido un mal compañero y que había querido opacarla.

Asuntos de familia - Fuente: eltrece 03:14

Video

"Hubo llamadas, WhatsApp, de todo. Fue la euforia de estar en este certamen"´, justificó ella. "No la podés dejar tirada a la chica, no sos vos solo el show, lo más importante para poder subsistir en el certamen es que seamos un equipo y no seas obsecuente con Marcelo porque ya lo hizo Flavio. También me preguntaron si soy bipolar", enumeró él los mensajes de su familia y de usuarios de Twitter que fue recibiendo.

El pop latino de Sofía Pachano y Dan Breitman - Fuente: eltrece 01:54

Video

Como siempre, el primero en dar su devolución fue De Brito (4): "Vimos un sketch bailado. No me convenció". "Me pasó lo mismo. No me convenció la propuesta, habían dejado la vara muy alta en el ritmo anterior. Fue livianito y tenía muchas ganas de más", coincidió Pampita.

"Yo también esperaba más. Son una pareja genial, son muy graciosos bailando", sumó Peña (7). Polino (3) volvió a pedir el BAR. "Me pareció muy estúpida la propuesta. Sofía esta bailando muy bien, hay que explotarla más", recomendó.

Mendoza (-1), entonces, precisó: "Fue muy sencillo. No se los permito". Fidalgo les mantuvo la nota y Pachano (1) hizo su descargo: "Simplemente dije algo que me pareció: cuando uno termina no deja a su compañera tirada en el suelo. Él me pidió disculpas y ya pasó. Hubo un intento de propuesta teatral y por eso les subo un punto". Por eso, la calificación final fue de 14 puntos.