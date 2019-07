Florencia Jazmín Peña es la nueva bailarina de Showmatch que llamó la atención de todos Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2019 • 11:41

"Soy de las que no quedan en los castings", dijo Florencia Jazmín Peña antes de debutar en la pista del "Súper Bailando" junto a Nicolás Occhiato, el exnovio de Flor Vigna , Según contó la bailarina, tres años fue a las puertas de la productora para ser parte del show pero nunca recibió el visto bueno, hasta que el mismo Occhiato la convocó después de haberla visto en las redes.

"Le sacan las ganas a la gente", bromeó Marcelo culpando a los coreógrafos por no haberla llamado antes. Florencia llamó la atención por su belleza y su frescura antes de bailar, aunque en esta parte no defraudó. Lo más curioso fue cuando contó que desde los 16 años no usa su apellido porque "le hacían bullying".

" Florencia Peña hay una sola", dijo ante las risas de la actriz miembro del jurado que remató: "Yo nunca supe de la existencia de una Florencia Peña en el medio. Como yo soy María Florencia, cuando ella entre me puedo llamar así. Yo voy a ser María Florencia y le dejo el Florencia Peña a ella".

Florencia Jazmín, como se hace llamar, no será famosa todavía pero tiene una carrera interesante y más de 400 mil seguidores en Instagram. Ahí no solo sube las coreografías de sus clases sino también cuenta detalles de su vida. Todas las mañanas despierta con una canción que baila en bata casi a la misma hora.

Una característica fundamental de la bailarina que Marcelo Polino definió como "joven, bonita, talentosa y con energía" es su humor, y en sus redes se pueden encontrar videos de comedia y de stand up, además de sus participaciones en video clips como "Somos Amantes" de Lali Espósito.

Cuando terminó de bailar "Baila" junto a Agapornis, Tinelli exclamó: "¡Por fin gente nueva!". Después del programa, la bailarina se animó a agregar su apellido a su cuenta de Instagram, como le había sugerido el conductor.