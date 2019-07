ShowMatch 2019: Rodrigo Noya bailó con su novia y conquistó al jurado

El actor se llevó uno de los puntajes más altos en la ronda de "grandes éxitos"

La segunda pareja en ingresar a la pista del "Súper Bailando" en la noche del lunes fue la de Rodrigo Noya y Bianca Iovenitti. Desde un costado de la pista, Federico Bal -el novio de la bailarina-, saludó a Marcelo Tinelli y se deshizo en elogios hacia su amada.

El actor, en tanto, bromeó con el conductor acerca de su fama de sex symbol y contó que, en este ritmo de "grandes éxitos", su novia, Martina Scigliano, se sumaría a su performance.

Luego, el cuarteto bailó al son de la versión de "Dancing in the street" que, en 1985, hicieron David Bowie y Mick Jagger.

Para Angel De Brito (voto secreto), el baile fue de lo mejor del ritmo: "Me gustó mucho. No daba dos pesos por esta pareja y me sorprendieron muchísimo. Rodrigo va creciendo gala a gala. Tuvo onda. Nada que ver con la anterior pareja, que fue un plomo".

"Las chicas estuvieron muy parejas. Hubo mucha técnica entre los cuatro y Rodrigo es la revelación de esta certamen. Me gustó el trabajo", expresó Pampita Ardohain (10).

Florencia Peña (8) coincidió. "Rodrigo tiene mucho carisma. Fue muy divertido y muy lindo de ver. Exteriorizan todo, se los ve conectado. Rodrigo tiene que tomar clases porque tiene un don natural y está al nivel de los chicos. Me gustó mucho".

Marcelo Polino (5) pidió la devolución del BAR, pero vio al actor un poco "exigido". "Sigo sufriendo con los trucos de arriba. Me da miedo que se vaya a desarmar. Fluyó lindo y tuvieron buena onda".

"Fue la coreografía que más captó la coreografía de los ochenta", consideró Flavio Mendoza (+1). Laura Fidalgo (+1) a su vez recomendó que eviten los trucos en los que debe alzar a la bailarina. Aníbal Pachano (+1), coincidió con respecto a los trucos, pero elogió la performance del actor. En total, entonces, consiguieron 26 puntos, la segunda calificación más alta de la ronda.