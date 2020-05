Debatiendo los problemas de la educación en casa, la panelista se ofendió cuando dijeron cuestionaron su alineación política Crédito: Instagram

La mayoría de los programas de noticias y espectáculos cambió totalmente su enfoque por el coronavirus. Intratables no es excepción, con panelistas como Ernestina Pais que debaten sobre los distintos aspectos de la pandemia. En el programa de ayer, el foco fue uno de los principales problemas que es el de la educación y cómo los chicos van a volver a clases.

El programa entrevistó al exrector del colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli , el cual tuvo un cruce con Pais a la que catalogó de "madre de clase media que no sabe logaritmos ni integrales". Esto luego derivó a una declaración del periodista Ceferino Reato que hizo estallar de bronca a su compañera.

"Si Ernestina supiera matemática no sería kirchnerista. El kirchnerismo no sabe matemática , y el peronismo tampoco", comentó de forma jocosa Reato. "Es una burrada lo que decís. Disculpame, ¿de dónde sacaste que yo soy kirchnerista?", le contestó Ernestina parándose de su butaca. Ceferino buscando excusarse le planteo que esos "son los peronistas", a lo que Pais afirmó que no lo es: "Nunca los voté".

"Esto es una falta de respeto. Me voy", continuó Ernestina a lo que el conductor Fabián Dóman le contestó: "¿A dónde te vas? ."Una falta más de respeto y me voy", amenazó la panelista señalando a Reato.

"¿Cuál es la falta de respeto?", le consultó Doman. "La de él (Reato) de pensar que no sé tal o cual cosa porque soy kirchnerista. Por favor", reafirmó Ernestina. "Pero, ¿está mal ser kirchnerista?", preguntó el conductor a lo que la Pais le volvió a responder que no lo es.

Luego de este cruce, la entrevista a Zorzoli pudo continuar en donde el exrector afirmó que, a diferencia de lo que plantea Ernestina sobre el rol de los padres en la educación de sus hijos, " el hogar es el peor lugar para aprender ".