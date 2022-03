Sigue al Conejo Blanco: Wolfmother - “Fell Down a Hole”

-Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca. - ¿Cómo sabes que yo estoy loca? - Tienes que estarlo, o no habrías venido aquí.

Si tuviera que hacer una lista de las escenas literarias que me hayan producido un efecto directo y enfermizo, mezcla de miedo y adoración, el diálogo de Alicia (a esta altura, y especialmente durante esta semana, todos entendemos de quién hablamos cuando decimos "Alicia") con el gato de Cheshire, ocuparía uno de los primeros puestos. Quizás por el diálogo en sí, quizás por las características de ese personaje macabro, quizás por la mera sensación de extrañeza e incomodidad que toda lectura de Carroll implica.

Ahora, ustedes se preguntarán: ¿a quién le importa? Lo que excusa el comentario anterior es el estreno de una nueva remake de Alicia en el País de las Maravillas, hecho que nos tiene a todos muy pendientes (especialmente a RS, ya se enterarán porqué). Supongo que la actualización del clásico de la mano de Tim Burton, la personificación del Sombrerero Loco a cargo de Johnny Depp, el plus de psicodelia que implicará ver esas escenas de por sí lisérgicas en tres dimensiones, son razones que justifican esta ansiedad.

Yendo a lo que nos atañe, la banda de sonido de Alicia... (a la que Burton tituló Almost Alice y difiere de la música incidental que escucharán durante la película), es un compilado con 16 canciones interpretadas por diversas bandas y solistas. El track de apertura, del cual NO vamos a hablar, está a cargo de Avril Lavigne; luego, hay Franz Ferdinand, Robert Smith, Owl City ...Y el elegido es: "Fell Down a Hole" por Wolfmother. Sin defraudar, los australianos le agregan metal al soundtrack: solos de guitarra, un riff zeppeliano, la inconfundible voz de Andrew Stockdale...

Escuchá (y preparate para mañana):