La polémica que se armó luego de que en Canal 26 apareciera la modelo Romina Malaspina vestida muy sexy al frente de un noticiero dio mucho que hablar. Luciana Salazar, que muchas veces fue víctima de comentarios sexistas por su ropa, también dio su opinión. La nueva integrante de Polémica en el bar habló sobre el tema en Radio del Plata, en el programa Esto no es Hollywood , que conduce Fernanda Iglesias.

"Somos muchas chicas las que estamos luchando para que entiendan que ser sexy no impide que una pueda hablar y tener pensamientos o que pueda mostrar lo que sabe", arrancó Salazar. Y siguió: "En mi caso, yo tengo información pero también me gusta hablar, dar mi opinión, mi reflexión. Y me gusta esta dualidad de ser las dos cosas, pero también quiero que me miren no solo por cómo me visto o por mis curvas, sino que vean que, más allá de que puedo ser una mujer sexy, también puedo pensar. Quizás mis comentarios le sirven a mucha gente porque se sienten identificados".

Con respecto a lo que pasó con Malaspina, la opinión de Salazar fue clara. " Me parece que en ese caso no es una cuestión de la ropa . Ella es dueña de ponerse lo que quiere y me parece perfecto que todos aprendamos que a uno no hay que juzgarlo por cómo se viste o por estar o no sexy".

"Tal vez ella, en ese momento, no estaba preparada para comunicar lo que tenía que comunicar , que era el tema del Merval y ella lo confundió con la Bolsa de Wall Street. Ahí es donde los hombres se empiezan a reír de nosotras y eso es lo que no me gusta. A mí lo que me gusta es que podamos demostrar que somos sexys pero que también hay preparación. Ahí es donde nos diferenciamos y a los hombres los dejamos con la boca cerrada. Eso es por lo que estamos luchando mucho", expresó.

Entonces, reflexionó: "La veo también a Sol Pérez que lucha mucho por eso. Y Sol a mí me parece una chica sumamente preparada y eso es lo bueno . Tenemos que demostrar que se puede ser sexy y a la vez pensar y tener buenas reflexiones y por qué no, estudiar alguna carrera".

Luciana aclaró que no conoce a Malaspina. "Seguramente debe ser una excelente persona y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que digo es que, cuando se empiezan a reír los hombres de nosotras, no está bueno y hay que condenarlo. Cuando nos pasan esas cosas, nosotras tenemos que decir: 'Yo me puedo poner eso y mira cómo te muestro que soy sólida y que puedo hablar de cualquier cosa'. Entonces, no te pueden decir nada. Si igual se meten con la vestimenta, ahí sí te están cosificando".