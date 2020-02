Silvina Luna reflexionó sobre su cirugía estética: "Puso en peligro mi vida"

La modelo publicó una foto con un look descontracturado, lejos de la imagen de femme fatale que la convirtió en una celebridad Crédito: Instagram

Silvina Luna se cansó de ser un ícono sexual y decidió contar los cambios que implementó para cuidar su salud. La modelo y conductora eligió Instagram para comunicar el giro de 180 grados: "Mi vida por completo cambió, hoy, elijo otra mirada, cuidarme a mí misma y a otros".

"Estoy segura que solo conoces un lado de mi vida. Pasé años exponiendo mi cuerpo, pensando que el envase era lo único importante", escribió Silvina en el comenzó del posteo que hizo este jueves.

En el texto, acompañado de una foto con un look descontracturado, lejos de esa imagen de femme fatale que la convirtió en una celebridad, confesó que "este pensamiento me llevó a una cirugía que me puso en peligro mi vida, hecho que hizo replantearme mi camino y mis valores" y agregó que "mi vida por completo cambió, hoy, elijo otra mirada, cuidarme a mí misma y a otros".

Cabe recordar que, en 2010, el médico Aníbal Lotocki le hizo una liposucción y mezcló su grasa con metacrilato para inyectársela en los glúteos. Sus problemas de salud comenzaron tres años después y ella acabó denunciando al cirujano por mala praxis.

La modelo aprovechó además para revelar su cambio de dieta: "También decidí no comer animales y cuidar el planeta. Elegí una vida sana, una alimentación saludable y una mente en paz. Hoy alimento mi cuerpo, alma y mente, me nutro de la meditación y la espiritualidad de las cosas".

"Siento que las mujeres tenemos mucho poder, pero ese poder esta dentro nuestro, no en nuestros cuerpos", en una clara alusión al feminismo.

Silvina cerró el posteo, que recibió más de 22.000 "me gusta", con una invitación a la interacción con sus seguidores: "En este proceso estoy mutando en mi contenido, en lo que quiero ofrecerles, en los productos que les quiero recomendar... ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Cómo fue tu proceso?".