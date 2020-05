La actriz se peleó con dos seguidoras cuando ellas le preguntaron si había ido a la peluquería porque tenía el pelo "demasiado arreglado". Fuente: LA NACION

1 de mayo de 2020 • 10:36

La pandemia que detiene al mundo entero, trajo consigo un cambio de paradigma intenso que modifica a diario la vida de millones de personas. En esa ecuación, internet y las redes sociales se convirtieron en elementos cruciales para la comunicación. Y bien lo sabe la actriz Flavia Palmiero , fanática de TikTok y de Instagram en esta cuarentena.

Y aunque las redes son claves y geniales para sentirse más acompañada, también son un arma de doble filo y mostrar distintos momentos de tu día, te puede jugar en contra. La conductora de La ola está de fiesta , se mostró con el maquillaje impecable, uñas pintadas y cabello de peluquería, reflejos recién hechos y hasta brushing. Todo esto hizo sospechar a muchísimas seguidoras y seguidores que pusieron en duda su aislamiento.

"¿Quién te cortó el pelo?, se supone que estás en cuarentena", comentó una mujer. Palmeiro, con muy pocas ganas de recibir ese tipo de cuestionamientos, le respondió de forma muy agresiva. "Nadie. Estoy recontra en cuarentena, no me rompan las pelotas. Me creció. Al contrario. La verdad. Son infumables", sostuvo en uno de las respuestas.

Pero esa pregunta le cayó tan mal a la conductora que no lo dejó ahí. Otra seguidora hizo su aporte y dijo: "Una genia. En cuarentena la plata hace milagros". "¿Qué tipo de milagros? Qué comentario de mier... Estamos en pandemia y no es mi caso. Serás vos. Una inútil sin remedio", retrucó Flavia.

Cabe destacar que el sábado 25 de abril falleció su padre , Néstor. Él sufría Parkinson desde hace años y su salud estaba muy deteriorada. "Ojalá encuentres la paz, soltar el dolor por lo que no pudo ser. A pesar de todo. Nunca te olvidaré", sostuvo la conductora en sus redes.