Game of Thrones: ¿Todas las reinas son iguales?

Dolores Graña 10 de mayo de 2019

Pasado mañana, en el penúltimo episodio de Game of Thrones (domingo, a las 22), sus creadores terminarán de clarificar si -como la progresión dramática de esta octava temporada indica- convertirán al esperado cierre de la ficción en un triste duelo entre dos soberanas desequilibradas y potencialmente genocidas, en el que solo un hombre -"aquel sin sed de poder", Jon Snow- podrá salvar a Westeros. Por un lado está Cersei Lannister (Lena Headey), quien retomó una de sus estrategias más exitosas del pasado -tomar de rehén a la población civil- como inimpugnable defensa contra la furia de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Si Dany decide preservar la vida de los inocentes de King's Landing, estará en inferioridad de condiciones ante los Lannister; si, por el contrario, esa preocupante insistencia en su locura genética prueba ser verdadera, su llegada al Trono de Hierro a fuego y sangre -el lema de los Targaryen- no cambiará absolutamente nada. Por suerte, la historia aún no está escrita, y la rueda aún puede romperse.