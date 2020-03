¿Por qué Gabriel no es parte de la reunión?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020

"Amamos a Peter Gabriel", dijo Tony Banks durante la presentación oficial de la gira de nueve conciertos que Genesis hará a partir de noviembre próximo. Y agregó: "Pero dejó la banda hace 45 años. Cuando ponen su cumpleaños en The Times, siempre dicen: «Peter Gabriel - cantante de Génesis». Y pienso: ¿Qué ha estado haciendo el tipo desde entonces, por el amor de Dios?". El tecladista explicó en el programa radial de la BBC Zoe Ball's Breakfast que no habría tenido sentido convocarlo para este tour porque "la mayoría de las canciones que la gente conoce" vino después de su partida.

Peter Gabriel fue quien marcó la identidad estética del grupo durante el primer lustro de la década del setenta. Usaba disfraces, se rasuraba el cabello por encima de su frente (casi como la antítesis del punk naciente, con peinados de crestas y rapados sobre las orejas).

De esos años quedaron varios de los discos más refinados: Foxtrot, Selling England By The Pound y The Lamb Lies Down On Broadway. La partida de Gabriel -para dedicarle más tiempo a su familia y comenzar su carrera solista-, cuando la banda ya se había convertido en un supergrupo, fue un durísimo golpe para los fanáticos. Pero en solitario, compuso varios hits y publicó excelentes discos.