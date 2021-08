Slash feat. Iggy Pop - “We´re all Gonna Die”

“Imagínate, lector, que te hallas en el umbral del Tártaro, estremeciéndote de pavor a la sola expectativa de las visiones que no tardarán en ofrecerse a tus ojos, y ocupando tu cerebro (si por ventura lo tienes) en la piadosa meditación que desde ya te inspira el destino de los mortales…” (Leopoldo Marechal, Adán Buenosayres, Viaje a la Oscura Ciudad de Cacodelphia)

"La condena estimula, la bendición relaja", dijo el poeta inglés en sus Proverbios del Infierno y definió así una (mi) cosmogonía, una forma de concebir la vida y la muerte. Si todos, en el preciso instante en el que llegamos al mundo, estamos condenados a morir, entonces mejor. Si la existencia de un después significa que todos vamos a arder eternamente, ¿entonces qué? Entonces el camino, la posta, será vivir la vida motivados por esa condena; vivir la vida como si nos fuéramos a morir mañana, porque sí, nos vamos a morir mañana. O pasado. O tal vez hoy mismo.

Así, fatal pero verídica es la sentencia que reza el nombre del Hot Track del día: "We´re All Gonna Die", el último tema del tracklist del primer disco "solista" de Slash que se edita hoy. Para este debut, convocó a numerosos invitados: desde Ozzy Osbourne, Iggy Pop y Lemmy hasta Fergie (después de esto ya nada puede sorprendernos), pasando por Dave Grohl, Andrew Stockdale y Rocco DeLuca (y participó a todos sus ex compañeros de GN´R, excepto a Axl). Como el espectro de colaboradores, el disco es heterogéneo: el sonido deambula entre el heavy metal más crudo y el blues, anclándose en la diversidad de las voces y siempre destacando el virtuosismo del violero.

Acá, mencionado tema, con Iggy Pop ("We´re all gonna die, so let´s get high") y, luego, porque creo que representa lo mejorcito del disco (junto con "I Hold On", feat. Kid Rock, pero a otro nivel), "Dr. Alibi", con la incomparable voz de Lemmy Kilmister.

Escuchá este:

Y este:

