“Smells Like Teen Spirit”, el mejor tema de la historia

Después de elegir a The Queen Is Dead de los Smiths como mejor disco de la historia, la revista NME convocó a su jurado conformado por periodistas para configurar la lista con los 500 temas más grandes de la historia. “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division y “I Feel Love” de Donna Summer se ubicaron en el podio.

Teniendo en cuenta la repercusión del clásico perteneciente a Nevermind en el momento de la edición del disco (septiembre de 1991) y de su trascendencia a través de las décadas, la elección queda justificada. Completan el top 5 de la larga lista: "How Soon Is Now?" de los Smiths y "Last Nite" de los Strokes. Escuchá la lista abajo y opiná.

1. "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana

2. "Love Will Tear Us Apart" de Joy Division

3. "I Feel Love" de Donna Summer

4. "How Soon Is Now?" de los Smiths

5. "Last Nite" de los Strokes

