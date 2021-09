“Sobrás acá”: las divertidas escenas de celos de una hija de Eduardo Fort a Rocío Marengo

Luego de que Rocío Marengo estallara contra su novio, Eduardo Fort, con quien está en pareja hace ocho años, salieron a la luz algunos videos de las constantes escenas de celos de una de las hijas del empresario contra la modelo. En las imágenes se puede ver a Angelina Fort haciéndole un reproche en medio de una cena familiar en un restaurante, pero también después de unas compras de Navidad en Miami.

Angelina es la hija menor de empresario chocolatero y en medio de la comida, que aparentemente sucedió a finales del año pasado, decide grabar un video que es secundado por Macarena Fort, su hermana mayor. “Acá, esta señora, asquerosa de la vida, que me saca porque ella está al lado de mi papá, no de su papá”, empieza la joven, visiblemente molesta. Enseguida y entre risas, Marengo la interrumpe para responderle: “Pero lo compartimos”.

El reclamo de Angelina Fort a Rocío Marengo en plena comida familiar

“No, es mío”, señala la joven que graba la cara de incredulidad de la modelo ante la escena. Fort, sin embargo, se limita a ver el teléfono móvil en todo momento. “Está bien, pero es mi novio, ¿cómo hacemos?”, indaga. “Pero no me importa. Vos acá sobrás”, lanza Angelina.

Enseguida, Macarena se mete en la conversación para tirar un dardo. “Sí, es como, las propiedades a mi nombre, la herencia a mi nombre… o sea, gorda…”, tiró, sin anestesia. Antes de apagar la cámara Angelina aclaró que el video iba a ser subido a Tik Tok.

Una de las hijas de Eduardo Fort le hizo una escena de celos a Rocío Marengo en medio de una cena familiar Captura de video

El viaje de Navidad

En la Navidad del 2020, la familia viajó a Miami donde las jóvenes hicieron shopping entre chicas y la modelo lo contó a través de un Live en Instagram. En esa oportunidad a la más pequeña no le gustó nada cuando la modelo mencionó a Eduardo como “su novio y futuro marido” y también le hizo una recriminación y otra escena de celos.

Las dos hijas del empresario compartieron una salida de chicas con la modelo en Miami y lo mostraron en las redes sociales Instagram Rocío Marengo

“Yo les quiero contar que ellas son las hijas de mi novio”, dijo la modelo para presentar a las chicas ante sus seguidores. “¿Qué? ¿tu novio? ¡Vos no tenés novio!”, dijo la más pequeña, mientras la mayor le pedía que guardara silencio porque había dicho “novio, no esposo”.

“Claro, mi futuro marido”, corrigió Marengo. “¡No! No te casas”, gritó la chica al escucharla. “Si está de moda casarse. ¡Me caso! ¿Sos capaz de casarte primero con tal de que yo no me case, chiquitita?”, le preguntó en medio de las risas de sus hijastras. “Sí, señora mayor”, afirmó la niña.

Los celos de una de las hijas de Eduardo Fort

Vale recordar que este martes Marengo sorprendió a todos en “La Academia” (eltrece) al revelar la crisis que atraviesa con su pareja de hace ocho años. Y aunque había acumulado un muy buen puntaje en la pista, la participante no pudo contener las lágrimas y expuso a corazón abierto lo que sentía en una catarsis sin filtro. “Estoy harta de remar en dulce de leche tratando de salvar una relación”, confesó.

El año pasado la modelo también fue denunciada por la ex de Fort por romper la cuarentena, quien en ese entonces dejó en evidencia una interna familiar que arrastran desde su separación, hace ya varios años. En ese momento, aparentemente, la modelo salía a trabajar a los canales de televisión y por las noches se encontraba con los hijos del chocolatero, por lo que esto “ponía en riesgo de contagio a la familia”.