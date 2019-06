Sol Pérez contó cómo le gustan los hombres

La vedette visitó Polémica en el bar y dio su opinión sobre una teoría que estaban debatiendo. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Sol Pérez

4 de junio de 2019 • 10:21

Sol Pérez visitó Polémica en el bar (América TV) y dio su opinión sobre una teoría que se estaba charlando en la mesa.

Los panelistas estaban debatiendo un estudio que aseguraba que "el buen sexo dura 5 minutos" y la vedette estuvo de acuerdo con esta afirmación y explico porqué.

"A mí no me gusta un hombre que piensa mucho y no hace", dijo Sol y Flavio Azzaro pregunto si por eso salía con jugadores de fútbol, refiriendo a la mayoría de sus romances. "Me gusta el que es apasionado, el que se manda", confesó la ex chica del clima.

La vedette y conductora se encuentra trabajando como panelista en Involucrados (América TV) y en los últimos días reemplazó a Luciana Salazar en una emisión de Chismoses (Net Tv).