Sol Pérez contó en el programa Involucrados que es víctima de acoso por parte de un hombre al que no conoce pero que se le apareció en reiteradas oportunidades a la salida de sus diferentes trabajos.

La joven reconoce vivir con miedo por la presencia del acosador que la persigue desde el último verano cuando se acercó por primera vez en Mar del Plata, mientras Pérez hacía temporada en esa ciudad.

"Justo estoy viviendo una situación muy extraña con una persona que me sigue a todos lados. No lo denuncié, pero me están por dar el botón antipático a través de la aplicación. Es muy grave. Esta persona apareció en el verano, en Mar del Plata, venía a la salida del teatro", recordó.

Pérez dijo que el sospechoso tiene alrededor de treinta años, conoce su nombre pero no su apellido y tampoco pudo tomar datos de la patente del auto en el que se traslada.

"Una vez acá, me siguió cuando iba a comer con mis amigos, se sentó en una barra a tomar whisky y se acerca a la mesa para sentarse. Que te persigan, ya pasa un límite. Luego empezó a venir a la radio. Una vez una de las productoras le tuvo que pedir que se vaya porque estaban todos incómodos", relató.

La modelo se mostró muy preocupada por la situación y reconoce su temor a que el acosador llegue a su domicilio."Por ahora no apareció en mi casa. Me da miedo, estoy constantemente llamando a mi mamá para estar en contacto cuando entro el auto, cuando salgo del gimnasio. Antes se paraba y me hablaba, ahora directamente me agarra del brazo", manifestó.

Además, Pérez contó que con su familia tiene una señal en clave para pedir auxilio en caso de que lo necesite. "Tengo miedo, siempre tengo que hablar por teléfono con mi mamá, hasta tengo una palabra clave para que llame a la policía", subrayó.