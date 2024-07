Sol, pileta y paseo en moto: las tiernas postales de Jimena Barón en Miami junto a Momo antes de la final de la Copa América

Escuchar

Jimena Barón le cumplió el sueño a su hijo Morrison, llamado Momo por sus seres queridos —fruto del amor con Daniel Osvaldo—, a quien le regaló las entradas para poder presenciar el último partido de la Copa América 2024 en Estados Unidos este domingo 14 de julio. Sol, pileta y mucha comida, es lo que dejó entrever en las redes sociales sobre cómo se preparan ambos para vivir el encuentro entre la Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

Días atrás, Barón emocionó a sus seguidores de Instagram con un video en el que le contaba a su hijo que los dos podrían estar presentes en la final de la Copa América. Luego del momento conmovedor y la reflexión que la artista plasmó en su publicación, emprendieron viaje a la ciudad del estado de Florida junto a Matías Palleiro, actual pareja de la cantante.

Al igual que su reciente experiencia a Brasil, cuando llevó a Momo a una escuela de surf, en la que arribaron al país vecino de madrugada, aquí volvió a tener el mismo percance y su hijo impidió que Barón pudiera descansar tras el vuelo: “Cualquier ser humano normal que aterrizó a las 5.55 am se iría a dormir, pero ser madre no incluye ese menú”, bromeó. Lo cierto es que el pequeño de 10 años no esperó ni un segundo para jugar entre los pasillos del hotel con su pelota.

Más tarde, fue la exCasi Ángeles la que se lució en la piscina con un traje de baño en negro y azul con detalles fluorescentes. De igual manera, mostró cómo ejerce su rol de madre y compartió una serie de juegos con su hijo en el agua.

El traje de baño que eligió Jimena para lucirse en Miami (Fuente: Instagram/@jmena)

Como dato curioso, Barón destacó que el preadolescente bajó del avión “con el pan y la manteca” y que a pesar del desayuno que tuvieron, él decidió insistir en esta costumbre argentina. En tanto, en el almuerzo remarcó: “No para”, al tiempo que lo mostró en un restaurante con una mesa repleta de comida.

Jimena Barón sacó a pasear a Momo en moto por las calles de Miami (Fuente: Instagram/@jmena)

De este modo, la cantante hizo públicas algunas escenas de su vida cotidiana en Miami ante la previa del último partido del campeonato americano. Como suele repetir en otras ocasiones desde su cuenta oficial, no solo ella es la protagonista, sino que también su hijo.

El momento en que Jimena Barón le contó a su hijo que vería la final de la Copa América

La tierna situación en la que Jimena Barón le contó a su hijo que irían a ver el partido de la Selección argentina frente a Colombia sucedió en el marco de la disputa entre ese país y Uruguay. Con timidez, la artista le consultó con quién prefería reunirse para la final, si con su amiguito o con ella. Claro que la respuesta era más que obvia.

Jimena Barón dio detalles de la sorpresa que le preparó a su hijo (Foto: Instagram @jmena)

En ese instante, la cantante se cubrió el rostro y comenzó a llorar, por lo que Morrison reaccionó: “Mami, mamá… ¿Estás bien?”. “Sí, es que había sacado pasajes y no tenía entradas. Y me consiguieron dos para llevarte”, le dijo. “¿En serio?”, exclamó el pequeño y corrió a abrazarla. “¿Me estás jodiendo?”, insistió en brazos de su madre. “No. Estaba re nerviosa. Te amo, hijo”, manifestó ella entre lágrimas y le dijo que se iban el viernes a Miami. “¿No voy al cole?”, preguntó Momo ilusionado. Sin embargo, ella le advirtió que volarían después de las clases.

LA NACION