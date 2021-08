Sonidos argentinos en Breaking Bad

¡Llegamos a Breaking Bad! Sin ánimos de spoilear, el décimo capítulo de la quinta y última temporada de la serie creada por Vince Gilligan, que se estrenó el domingo pasado en los Estados Unidos, tiene en su banda sonora una sorpresa especial para el público argentino en general (y para los melómanos, en particular). Se trata de la versión “Quimey Neuquén”, una composición original de Los Hermanos Berbel con letra de Milton Aguilar, remixada por Chancha Vía Circuito para su Río Arriba, el segundo LP del proyecto, editado en 2010.

Pedro Canale es el productor por detrás de Chancha Vía Circuito, forma parte del colectivo Zizek, que proyecta los beats de la cumbia y el folclore digital al resto del mundo, y no es un fanático de Breaking Bad. "La verdad es que no la sigo. Vi sólo el primer capítulo y no me enganché tanto...", explica desde México. Pero ahora, inspirado acaso en la proyección que el programa le dio a su música, piensa darle una nueva oportunidad. "Son varios los amigos que están re metidos y que me dicen que es buena de veras."

No es la primera canción sudamericana que se suma al soundtrack del programa. En el quinto capítulo de la cuarta temporada, el tema "1977" de Anita Tijoux musicalizó algunas escenas de la serie. Pero lo de Chancha Vía Circuito es valioso en varios sentidos, especialmente porque le otorgó una inusitada proyección internacional a José Larralde, una verdadera leyenda del folclore criollo. "Hace apenas dos días que emitieron el programa, y ya tuvimos mucha repercusión en las redes sociales. Mucha gente se metió en YouTube después de escuchar el tema en la serie y googlear la letra. ¿Si hubo repercusión en las ventas digitales? Me voy a enterar recién cuando me llegue el resumen a fin de año...", explica Canale.

La historia por detrás de la canción es curiosa: "Fue un amor a primera escucha. Uno de mis hermanos bajó el disco de Larralde de Soulseek y me lo puse a escuchar de curioso. Ni bien apareció «Quimey Neuquén» quedé enamorado. Ahi mismo no pude contener las ganas de meter mano y empecé a jugar a agregarle cosas...".

Canale actualmente está en México, terminando de mezclar Amansará, su segundo disco (sale a fin de año) junto a Andrés Oddone. "Viene muy bien, está sonando increíblemente mejor que como yo lo había dejado. Es bastante ecléctico y otra vez viene con arte de Paula Duró". Mientras tanto aprovecha para girar por tierras aztecas: "La gira viene muy bien, ya tuve las primeras dos fechas, una en Guadalajara con DJ Telésforo y otra en Aguascalientes con Oscilador Bass. Ambas salieron muy lindas…¡La gente no paró de bailar!". Luego, el músico tiene agendaza una gira por Europa, que comienza en Portugal los primeros días de octubre.

Para ese entonces, los fanáticos de la serie sabremos el destino final de Walter White y Jesse Pinkman. Y podremos decir, orgullosos, que la Argentina, igual que en el Superagente 86, que en Seinfeld, que en Los Simpsons y que en Friends, tuvo sus cameos en programas de TV que son, en verdad, referentes globales de la cultura pop.

Por Humphrey Inzillo

