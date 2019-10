Sorry For Your Loss, el desgarrador relato protagonizado por Elizabeth Olsen

Soledad Venesio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2019 • 23:48

Cada tanto nos cruzamos con series de televisión que nos movilizan desde un lugar diferente. Historias que tocan una fibra sensible y nos sumergen en una narrativa que ni siquiera creíamos necesitar ver. Nos pasó en 2015 con " Grace and Frankie ", cuando entendimos que no había suficientes ficciones protagonizadas por mujeres de más de 60. O, un año más tarde, que gracias a " This is Us " comprendimos la importancia de seguir apostando a las historias familiares.

Lo mismo sucedió en el 2018 cuando FacebookWatch sorprendió con el estreno de " Sorry For Your Loss ". Una historia hermosa y humana, que trabaja una temática que hasta el momento parecía tabú.

Los primeros episodios de la segunda temporada, ya están disponibles en FacebookWatch

5 cosas que vas a querer saber antes de mirarla

La serie fue creada por Kit Steinkellner, a quien muchas de nosotras conocimos por el drama de época " Z: The Beginning of Everything " (disponible en Amazon ). Es el quinto drama producido por Facebook Watch, una lista que sigue creciendo y en octubre suma " Limetown " (ficción protagonizada por Jessica Biel ).

" (disponible en Amazon ). Es el quinto drama producido por Facebook Watch, una lista que sigue creciendo y en octubre suma " " (ficción protagonizada por Jessica Biel ). Centrada en Leigh Shaw ( Elizabeth Olsen ), la historia nos presenta a una mujer joven que ve cómo su vida se pone patas para arriba tras la sorpresiva muerte de su marido Matt (Mamoudou Athie). Junto a ella, su madre (Janet McTeer), hermana (Kelly Marie Tran) y cuñado (Jovan Adepo), no solo la acompañan en este proceso sino también buscan reencontrar su equilibrio y comprender cómo seguir luego de esta pérdida.

Sin dudas se trata de una de esas series en las cuales una se siente movilizada y se emociona de manera constante. Pero es importante que sepan que " Sorry For Your Loss " es mucho más que un relato sobre la viudez y se convierte en una exploración sobre la muerte y qué significa perder a alguien querido. Así como también habla sobre honrar la vida, apropiar la tristeza y, homenajeando a quien despedimos, poder avanzar y encontrar nuevos horizontes.

" es mucho más que un relato sobre la viudez y se convierte en una exploración sobre la muerte y qué significa perder a alguien querido. Así como también habla sobre honrar la vida, apropiar la tristeza y, homenajeando a quien despedimos, poder avanzar y encontrar nuevos horizontes. Combinando pasado y presente, la ficción mantiene dos hilos narrativos: por un lado nos presenta la historia de Leigh y Matt (cómo se conocieron, cómo era su relación, cuáles eran sus luchas y sus planes) y, por el otro, la vida de Leigh luego de su muerte. Yendo y viniendo a través de flashbacks es que, como espectadora, conocés la historia completa.

es que, como espectadora, conocés la historia completa. Tal fue el impacto de la serie que la creadora y los productores decidieron crear un grupo oficial en Facebook. Allí fanáticos de todo el mundo, encontraron un espacio en donde compartir sus impresiones sobre la serie y cada uno de los episodios, así como sus propias historias de vida o cómo la ficción los ayudó. Con 20.699 miembros, se trata de una comunidad en donde prima el respeto y la solidaridad.





Charlamos con Elizabeth Olsen

Además de romperla en el universo MARVEL y protagonizar una de las futuras series de DisneyPlus, la actriz norteamericana tomó un rol nuevo dentro de esta ficción: forma parte del equipo de producción. Charlamos con ella sobre esto, cuál es la riqueza de una historia como " Sorry For Your Loss"; su relación con los fans y qué se viene de nuevo en la serie:

¿Qué nos podés contar sobre la segunda temporada?

Hasta que me involucré con esta serie, nunca había hecho televisión y me resulta increíble ya estar frente a su segunda temporada. Gracias esa dinámica, como actores, tenemos la posibilidad de identificar las cosas que funcionaron y cambiar las que no lo hicieron. Ya sea desde la perspectiva de una escena o cómo trabajamos de manera colaborativa.

Filmar la segunda entrega fue una oportunidad maravillosa porque nos permitió ajustar todos esos detalles. Además, producir por segunda vez es algo que disfruté muchísimo al estar involucrada en cada pequeño detalle de la serie. Es un aspecto, de verdad, muy divertido.

En cuanto a mi personaje, creo que con este nuevo arco narrativo tuvimos la chance de avanzar bastante en el tiempo y eso me permitió enfocarme de una manera diferente en Leigh, así como aprovechar todo lo que aprendí sobre ella durante la primera temporada.

¿Cómo fue el reencuentro con Leigh y su historia?

Creo que en esta temporada la encontramos en un lugar mucho más positivo, lugar que quizá empezamos a ver recién en " Welcome to Palm Springs" (t01e09). Ahora se trata mucho más de que ella pueda dar pasos firmes, porque empieza a sentirse conectada nuevamente con el mundo que la rodea. Y si arrancamos de ahí, hay tantas cosas que pueden suceder.

Lo más interesante de este año es ver cómo todas sus relaciones evolucionaron y despiertan nuevos aspectos de ella como persona. Vamos a ver un costado un poco más de liviano e iluminado de ella, y que la va a sorprender de maneras que ella no estaba esperando. Realmente la vamos a ver intentando, y eso nos va a permitir conocer un poco más de su personalidad y su corazón. Y las cosas que ella sigue disfrutando de la vida, aun cuando sea reactiva.

¿Cambia la dinámica familiar de las chicas Shaw?

Hablamos mucho sobre este tema con la creadora y directores, y pienso que, en esta segunda temporada, van a ver un gran crecimiento en la relación entre las dos hermanas. En la entrega anterior estaban algo desconectada la una de la otra, pero ahora vamos a empezar a ver cómo su conexión crece.

Las relaciones con los hermanos están en constante evolución porque son esas personas con quienes estás conectado desde el momento en que llegaste al mundo y hasta que te vas de él. Supongo que esto es uno de los aspectos que más me moviliza porque creo que esta conexión es de las más importantes que tiene una persona durante su vida. Además, amo trabajar con Kelly [Marie Tran]. Por otro lado, el tercer episodio de esta temporada es, sencillamente, alucinante. Janet [McTeer] es una actriz brillante y verla trabajar es tomar una clase máster en actuación.

Pasada ya la primera temporada, ¿cuál pensás que es el tema principal de la serie?

Para mí es una historia que habla sobre la vida y temas que las personas afrontamos de manera diaria. Ya sea salud mental, perder a un ser querido y el proceso de luto o las adicciones. Temas que, desde la serie, trabajamos muchísimo por presentarlos de una manera realista y no sumar melodrama a las situaciones.

Nunca quisimos que " Sorry For Your Loss" se convirtiera en un "show sobre la muerte" o en un "show sobre las adicciones" o un "show sobre depresión". Nuestro objetivo fue siempre ser honestos y transparentes con nuestros personajes.

Pensando en esto, ¿dónde encontrás la belleza de contar esta historia?

Creo que la belleza está en ser capaces de humanizar la pérdida de una forma en que todos se puedan sentir conectados. Porque no es algo que sea fácil de comunicar, y se trata de un proceso que te deja muy aislado y te hace sentir solo. Lo mismo pasa con la depresión o la adicción.

Poder crear un show con el cual las personas se sientan conectadas, es grandioso. De hecho, en algunas de las reviews que leí el año pasado, vi que hasta los propios periodistas hablaban de sus experiencias de pérdida. Eso no es algo que ves muy a menudo.

Así que pienso que la mayor belleza de esta serie es que permite dejar de lado ese sentimiento de que nadie te entiende. Y lo logra de una manera muy genuina.

Cómo hacer para mirarla

Desde hace ya un tiempo que Facebook habilitó su plataforma de Facebook Watch, sección en donde comparte su contenido original. Desde dramas adolescentes (" Five Seconds"), comedias (" American Queen") o hasta dramas sobrenaturales (" Sacred Lies"), para mirarlas solo tenés que tener un usuario y escribir el título de la misma manera que buscás a un amigo dentro de la red.

Ya está disponible la primera temporada de " Sorry For Your Loss" y se pueden disfrutar de los primeros episodios de la segunda entrega.