Stephanie Demner fue mamá por segunda vez junto a Guido Pella y presentó a su bebé: “Es igualita”

Noviembre comenzó de la mejor manera para Stephanie Demner y Guido Pella. El lunes 2 le dieron la bienvenida a Jazmín, su segunda hija, y Arianna, su primogénita de 4 años, se convirtió en hermana mayor. Fiel a su estilo, la influencer no tardó en compartir las primeras postales de la bebé y ya advirtió a qué integrante de la familia se parece.

“Se agrandó el corazón. Bienvenida, Baby Jaz. Te amamos, hija hermosa”, expresó Demner en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram en la que dejó entrever los pies de la recién nacida y de la manito de Arianna sosteniéndolos.

Con un posteo en Instagram, Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el nacimiento de su segunda hija (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Tras el anuncio, se hicieron eco los mensajes de felicitaciones para la familia. “¡Enhorabuena! ¡Bienvenida al mundo, Jaz! Dios te bendiga a ti, tus papis, tu hermanita mayor y toda la familia”, expresó Catherine Fulop, y Oriana Sabatini agregó: “¡Felicitaciones, hermosa!”. Cale Ruggeri escribió: “Hola bebita linda. ¡Bienvenida!” y Nicole Neumann sumó: “¡Felicidades! ¡Qué emoción!”. Eugenia De Martino, Sofía Calzetti, Marley, Josefina “China” Ansa, Evangelina Anderson y Daniela Celis, también reaccionaron a la feliz noticia.

Jazmín nació el 2 de noviembre y peso 3,333 kilogramos (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Jazmín nació a las 9.30 del lunes 2 de noviembre por cesárea y pesó 3,333 kilogramos. Si bien primero mostró solo los pies y la boca de su hija, el martes Stephanie publicó la primera foto del rostro de la bebé y aseguró que se parece a su hermana mayor. “Baby Jaz. Y sí, es igualita a Ari”, expresó emocionada. Incluso la comparó con una foto de Ari recién nacida a modo de prueba. “Copy Paste”, advirtió.

Demner aseguró que Jazmín es igual a Arianna (Foto: Instagram @stephaniedemner)

La influencer mostró el parecido entre Jazmín con Arianna recién nacida (Foto: Instagram @stephaniedemner)

La influencer y el extenista anunciaron el 17 de mayo que iban a ser nuevamente padres. La noticia fue anticipada en LAM (América TV) y posteriormente confirmada por la familia con una tierna sesión de fotos de los tres en la que mostraron la ecografía. “Se agranda la comunidad”, celebraron. Días después, mientras estaban de viaje en Disney —su destino favorito—, revelaron con un tierno video de Ari frente al Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom que estaban en la dulce espera de una nena y luego revelaron que el nombre elegido fue Jazmín, como la princesa de Aladdin.

Al igual que hizo durante su primer embarazo, Demner compartió en sus redes sociales cómo fue creciendo su panza y cómo se fue sintiendo durante estos nueve meses. Asimismo, mostró la decoración del cuarto, el baby shower que tuvo lugar a mediados de octubre en su casa y, sobre todo, cómo se preparó Arianna para convertirse en hermana mayor.