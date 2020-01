Streaming: semana del 11 al 17 de enero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2020

Inquietante thriller sobre religión y política

Mesías (Messiah, estados unidos/2020) / Creador: Michael Petroni / Elenco: Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi, John Ortiz, Tomer Sisley, Melinda Page Hamilton, Stefania LaVie Owen, Sayyid El Alami, Jane Adams / Disponible en: Netflix / Nuestra opinión: Muy buena.

Luis Buñuel -aquel de "Gracias a Dios sigo siendo ateo"- decía que si en el presente Jesús reapareciera en la Tierra correría la misma suerte que la primera vez. Y no en vano resulta apropiada la mención del director español a propósito de Mesías porque la serie estrenada en estos días tiene algo de su emblemática Nazarín (1959). Allí, el padre Nazario tomaba literalmente las enseñanzas de la Biblia para llevar la paz al mundo sin nunca distinguir entre apariencia y ser, entre símbolo y realidad. Por supuesto, fracasaba. Nazario no veía el mundo como era, sino como debía ser. Aquí, el misterioso Al-Masih (Mehdi Dehbi) aparece en Siria como la voz de resistencia frente a EI, la guía del pueblo musulmán hacia las fronteras de Israel en virtud de la unidad ancestral, el enviado para la salvación de una pequeña parroquia de Texas ¿Cuál es de todas las creencias que despierta? ¿Un fanático, un impostor, un verdadero mensajero de Dios?

La idea detrás de Mesías consiste en sostener esa duda como vínculo con el espectador. Para ello, hay tres personajes que entran en relación con el profeta: Eva Geller (Michelle Monaghan), agente de la CIA devota hasta la entrega absoluta en la lucha contra el terrorismo; Aviram Daham (Tomer Sisley), un oficial del servicio secreto israelí experto en interrogatorios y en plena crisis con su esposa; y Félix (John Ortiz), párroco de un pequeño pueblo texano agobiado por problemas económicos y una crisis de fe. A medida que Al-Masih ingresa en la vida de ellos, despierta las mismas tensiones de las que se hace eco el mundo, tanto sobre el enigma de su sabiduría y los motivos de su aparición, como de lo que implica en el presente global una figura semejante.

Creada por Michael Petroni, la serie recupera la estela de Homeland, con sus recorridos geográficos y su sequedad en el tono, y lo hace sobre todo en el retrato de Eva, obsesionada con su trabajo, inmersa en un mundo en el que -al igual que en Nazarín- el miedo a la apariencia no ha dejado realidad posible (es clave la escena en la que confirma su creencia de que no hay matices en la verdad). Pese a que en momentos el relato fracasa en equilibrar todos los frentes que abre -los refugiados que esperan en las puertas de Israel, los efectos devastadores de un repentino tornado-, consigue mantener ese estado de inquietud que representa la aparición de alguien que nunca parece encajar ni en el horror ni en la grandeza que se esperan de él.

Paula Vázquez Prieto

Drama histórico que no le teme al folletín

El bazar de la caridad (le bazar de la charité, francia/2019) / Creadoras: Catherine Ramberg, Karin Spreuzkouski / Elenco: Audrey Fleurot, Julie De Bona, Camille Lou, Gilbert Melki, Josiane Balasko, Florence Pernel / Disponible en: Netflix / Nuestra opinión: buena.

Esta historia de ficción ocurrida luego del incendio del célebre Bazar de la Caridad parisino, que se cobró la vida de 126 asistentes, comienza apenas dos años después del nacimiento del cine. La inclusión de la sala del cinematógrafo es tanto un artilugio dramático como una declaración de principios. En primer lugar, es en esa cabina donde se alojan las primeras películas de los Lumière y las ilusiones de los noveles espectadores, donde también se gesta la tragedia. Y en segundo lugar, es la más pura de las ficciones la que alimenta a esta serie, heredera contemporánea de los folletines decimonónicos. Es sobre ese territorio que asienta sus bases y conjura su rocambolesco destino.

Todo comienza en la previa del gran evento de la temporada. Esa feria de beneficencia conjuga el gusto por el espectáculo de las clases acomodadas y su mala conciencia con los desposeídos. Para esa celebración se preparan tres de sus asistentes: Alice (la cantante pop Camille Lou), una joven de la sociedad destinada a un matrimonio arreglado; su criada Rose (Julie De Bona), ilusionada con un viaje a América para una vida nueva junto a su esposo y Odette (Linsay Rousseau), hija de una de las más ricas familias de París, con un diamante en el anillo para demostrarlo. Al bazar también estaba invitada la pelirrojísima Adrienne (Audrey Floret), pero una feroz pelea con el maléfico de su marido la obliga a reunirse con su amante y salvarse de las llamas de milagro.

El primer episodio se centra en el espectacular incendio; el resto, en el después en la vida de todos: los que sobreviven con culpa, los que deben cumplir los mandatos contraídos, los que juegan a ser fantasmas que pululan por la incandescente ciudad de las luces. La mirada de Catherine Ramberg y Karin Spreuzkouski se concentra en las mujeres, trágicas supervivientes de esa prueba de fuego, pero también de un orden social que siempre las tiene al borde del precipicio.

El bazar de la caridad nunca escapa a la fórmula. Sí es cierto que sortea algunas previsiones y tímidamente nos sorprende con algunos giros -evita la amnesia en un caso servido en bandeja-, pero pisa con confianza en el suelo del folletín, tanto en la apropiación de los lugares comunes como en la misma concepción de sus mujeres como heroínas. Su mérito es que no es de esos melodramas que se moderan porque sienten vergüenza de serlo, sino de aquellos que visten sus mejores atuendos para convertirse en los reyes de la fiesta.

Paula Vázquez Prieto

Fallido drama centrado en patinadores sobre hielo

Spinning out (estados unidos/2019) / Creadora: Samantha Stratton / Elenco: Kaya Scodelario, January Jones, Willow Shields, Evan Roderick / Disponible en: Netflix / Nuestra opinión: regular

"Tienes magia, nena. Mereces ser recordada". Cuando uno de los personajes centrales de este drama le dice esta frase a su protagonista, una patinadora artística al borde de abandonar el deporte, la endeble trama se resquebraja tan rápido como la estabilidad mental de la chica, que se aferra con patines, uñas y dientes para no perder el sueño por el que se sacrificó toda su vida.

Con un guion cerca del melodrama más llano y chirriante y una historia más bien previsible -por momentos hay ecos de la noventosa Pasión por el triunfo y la setentosa Castillos de hielo- Spinning Out tiene a su favor un elenco protagónico que logra aligerar la pesadez de los diálogos empezando por la británica Kaya Scoledario (la revelación de la sobresaliente Skins) que aquí interpreta a Kat Baker, una mujer de 21 años que empezó a patinar cuando otros aprenden a caminar incentivada por la ambición de su mamá Carol (January Jones), una patinadora cuyos sueños olímpicos se frustraron por un embarazo no deseado. Algo que no deja de recordarle a Kat, resultado de ese tropiezo.

El vínculo entre madre e hija (jugado con la apropiada intensidad por Scoledario y Jones), es por demás complicado. A los reproches se suman la salud mental de ambas y la relación que mantienen con Serena (Willow Shields, la Pimrose de Los juegos del hambre), hija menor de la familia. Serena se transforma en la última esperanza de la familia en el hielo cuando Kat tiene un accidente del que eventualmente se recupera físicamente, aunque no suceda lo mismo con sus emociones.

Cuando el relato se concentra en el mundo del deporte, los sacrificios, la obsesión y los niveles de competencia despiadada que se ocultan detrás de las gráciles rutinas de los patinadores, todo se vuelve bastante más interesante que cuando se detiene en las transitadas peleas familiares. O en la subtrama romántica que involucra a Kat, criada en una familia trabajadora, con un competidor que vive en un mundo en apariencia completamente opuesto.

Justin (Evan Roderick) es un joven, rico y talentoso que sueña con ganar una medalla olímpica y cree que Kat sería la pareja ideal para lograrlo. La línea de relato sobre su ambicioso padre es uno de los giros más débiles de un guion que suele tratar a los personajes secundarios apenas como catalizadores de los cambios de los protagonistas. Quien más sufre por ese descuido es Jenny (Amanda Zhou), la mejor amiga de Kat, que aparece y desaparece de la narración solo en función de lo que le ocurre a Kat. Que es mucho.

Natalia Trzenko