Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic, uno de los muchos clásicos incluidos en la serie documental producida por Tom Hanks

Marcelo Stiletano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020 • 17:17

The Movies (EE. UU./2019). Fotografía: Jack Kney. Música: Nathaniel Blume y Blake Neely. Edición: Yaffa Lerea e Inbal B. Lessner. Disponible en: HBO GO. Nuestra opinión: muy buena

The Movies es un nuevo recorrido por la historia del cine, que como suele ocurrir con las producciones documentales de este tipo realizadas en los Estados Unidos, se identifica con la historia de Hollywood y omite lo que pasó en el resto del mundo. Este sesgo, que de tan usado ya casi parece invisible, no invalida sus méritos. Lo que hemos visto hasta ahora (HBO emite un episodio por semana antes de subirlo a su plataforma de streaming) tiene una mezcla virtuosa de información, análisis y emotividad.

Para entender el sentido de esta producción y qué la distingue de otras iniciativas de su tipo hay que empezar por el lugar en el que fue concebida. The Movies es un proyecto original de CNN, una señal de noticias. Por lo tanto, la premisa de un documental surgido de ese espacio debería ser informativa. Y los resultados lo corroboran. Hay un claro espíritu didáctico en este trabajo, surgido de la productora Playtone, marca registrada de Tom Hanks, que logró aquí un desfile interminable de testimonios a cargo de grandes nombres y figuras de la industria del entretenimiento.

Los antecedentes de Hanks en este terreno son muy confiables y The Movies sigue esa línea. Cinco de los seis episodios responden cada uno a una década (de los años 60 hasta el 2000) y el restante compila lo ocurrido durante la llamada Edad de Oro de Hollywood. A diferencia del modelo original estrenado en los Estados Unidos en julio último, aquí HBO la programó con el episodio (doble) dedicado al primer decenio del siglo XXI, lo que le da un curioso perfil cronológico.

Al ir de adelante hacia atrás en el tiempo, lo que The Movies nos presenta de entrada es la información más actualizada, la que podría atrapar en principio al espectador contemporáneo con los hechos que se narran. Para llevarlo desde allí hasta el corazón de la historia de Hollywood. La mezcla de testimonios (hablan actores, directores, críticos, ensayistas) es extraordinariamente fluida. Una película, una temática y un género, indistintamente, se van encadenando con sus pares y ese cruce no hace más que enriquecer constantemente el enfoque elegido. Las imágenes y los testimonios logran darle un sentido lógico al período, y de ese montaje se desprenden con extraordinaria naturalidad tendencias, líneas rectoras, coincidencias.

Lo mejor para el espectador llegará seguramente después de ver cada episodio de la serie. En The Movies aparecen los títulos esenciales producidos y realizados en Hollywood a lo largo de cada década. Y en ese despliegue queda a la vista una suerte de "playlist" cinematográfico armado y listo para ser revisado o descubierto. Para lograr ese propósito no hay nada como el estímulo de la palabra de una gran estrella, detrás de la cual siempre aparecerá un gran actor o actriz de cine. No hay nada mejor que ese tipo de invitación para recuperar nuestra memoria cinematográfica o enriquecerla con hallazgos inesperados. Y datos que, de tan obvios, pasaron inadvertidos. Al final del episodio, la información va de la mano con el puro placer de ver (o volver a ver) lo mejor de Hollywood.