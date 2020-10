Streaming: de true crime a canciones, seis series basadas en podcasts

Janelle Monáe en la segunda temporada de Homecoming, una de un número creciente de series adaptadas de exitosos podcasts Crédito: Capturas

La popularidad de los podcasts no para de crecer y tanto las productoras de televisión tradicional como las plataformas de streaming -siempre atentas a la hora de aprovechar y potenciar cualquier fenómeno masivo- están a la caza del nuevo show de moda para convertirlo en una serie ya no solo en audio sino con un amplio despliegue visual.

Así, Amazon Prime Video, Netflix, HBO, Peacock y varios otros servicios se han fijado cada vez más en proyectos que ya tenían millones de fieles oyentes para adaptarlos a las necesidades de una serie tradicional y sumarlos luego a sus ofertas.

Homecoming, Dirty John, Serial y la flamante Song Exploder son solo algunos ejemplos de una tendencia creciente. Desde investigaciones sobre casos policiales reales hasta entrevistas a celebridades, pasando por historias de ficción, el ámbito de la música o apuestas más de nicho, las temáticas de los podcasts que han seducido a las plataformas de televisión y on demand son múltiples y de lo más diversas.

Hay en el segmento de los podcasts gigantescas corporaciones (Gimlet Media, The McElroy Family y hasta The New York Times) que están apuntando a diversificar su producción ahora en el campo audiovisual. Como en todos los terrenos, hay productores independientes que la "pegan" con una idea, terminan vendiendo sus proyectos a compañías medianas y luego éstas son adquiridas por los grandes jugadores del sector, que negocian los derechos y licencias con las compañías de streaming.

El boom -en menor medida, es cierto- también llegó al universo de las películas, ya que Come Sunday (disponible en Netflix), la historia de un pastor fundamentalista con Chiwetel Ejiofor, Martin Sheen, Jason Segel, Danny Glover y Lakeith Stanfield; o la multipremiada The Farewell, de Lulu Wang, tienen su origen en sendos podcasts. En la actualidad prácticamente no hay plataforma que no esté tratando de subirse al fenómeno de Tiger King. En ese sentido, la flamante plataforma Peacock ya anunció una miniserie basada en el personaje de Carole Baskin, la archienemiga de Joe Exotic.

La popular comediante Kate McKinnon (SNL, Cazafantasmas, El escándalo) será la encargada de interpretar a la directora del santuario animal Big Cat Rescue, ubicado en Tampa, Florida. Claro que el origen de la historia es el podcast de Robert Moor titulado Joe Exotic: Tiger King, quien ha conseguido durante años entrevistas y datos que fueron incluso mucho más allá de las revelaciones de la popular serie de Netflix.

A continuación, un recorrido por algunos de los podcasts que fueron llevados a la TV tradicional o al video on demand y que están disponibles en el mercado local.

Song Exploder

Con casi 200 entregas, este podcast que le dedica cada uno de sus episodios a una canción, llegó a Netflix respetando el concepto, aunque -claro- ahora con un enorme despliegue de entrevistas y materiales de archivo. En la primera temporada del documental se reconstruyen las historias detrás de "Losing My Religion", de R.E.M.; "3 Hour Drive", de Alicia Keys, pasando por "Wait For It", de Lin-Manuel Miranda, entre otros. Disponible en Netflix.

Homecoming

El podcast original fue concebido por Eli Horowitz y Micah Bloomberg con Oscar Isaac y Catherine Keener y su éxito fue tal que muchas plataformas lucharon por conseguir los derechos para una serie. Finalmente fue Amazon Prime Video quien produjo una primera temporada con Julia Roberts en el papel de la protagonista Heidi Bergman y Stephan James bajo la dirección de Sam Esmail (el creador de Mr. Robot), pero con Horowitz y Bloomberg como showrunners. También se concretó una segunda temporada, aunque con un elenco diferente encabezado por Janelle Monáe y Joan Cusack, y algunos regresos como los de Bobby Cannavale, Alex Karpovsky, Stephan James y Chris Cooper. Disponible en Amazon Prime Video.

Dirty John

En octubre de 2017, Christopher Goffard, periodista de investigación del diario Los Angeles Times, lanzó el enésimo podcast de true crime (historias inspiradas en crímenes reales) y el éxito fue inmediato. La transposición al formato de serie no tardó en llegar y un año después se estrenaba en TV (Bravo) con Eric Bana, Connie Britton, Juno Temple y Julia Garner. La respuesta fue tan positiva que se concretó una segunda entrega con Amanda Peet y Christian Slater. Disponible en Netflix.

Lore

Lore, el podcast de Aaron Mahnke sobre mitos y leyendas como los hombres lobo y los vampiros, superó los cinco millones de oyentes por mes, suficientes como para que Amazon decidiera producir a través de la dupla conformada por Gale Ann Hurd (The Walking Dead) y Glen Morgan (The X-Files) una serie antológica con mixtura de material de archivo y ficcionalizaciones que llegó hasta su segunda temporada.

2 Dope Queens

Jessica Williams y Phoebe Robinson fueron contratadas por HBO para llevar al formato de serie (en verdad son unos cuantos especiales dirigidos por Tig Notaro) su propio podcast creado en 2016 y que tuvo entre sus invitados a Jon Hamm, Marc Maron, Nore Davis, Naomi Ekperigin, Daniel Radcliffe, Sarah Jessica Parker y Lupita Nyong'o. Una apuesta por la comedia desatada que aborda temáticas como el sexo y el amor romántico, la problemática racial, el feminismo, el culto por la belleza y la diversidad. Disponible en HBO Go.

Limetown

Jessica Biel es la protagonista de los diez capítulos de esta serie que narra la historia de la desaparición de 300 personas en un centro de neurociencia en Tennessee. El origen, de todas formas, es un podcast de Zack Akers en el que muchos vieron la huella de The X-Files.

