Supergrass - “Caught By the Fuzz”

Fanáticos britpoperos, este post es para ustedes. Y para mí también, por varias razones, especialmente por que mi incipiente úlcera nerviosa (exagero, saben) está ocasionando serias molestias estomacales, cerebrales, holísticas, entonces mejor resolver la cosa lo más rápido posible y buscar atención médica urgente.

Por eso: a lo que nos concierne. Tal como habían anunciado en abril de este año, los Supergrass dieron sus últimos conciertos durante la semana pasada. Veteranos del brit pop británico, el original, el de los locos noventas, el de Blur, Oasis y Pulp, fueron responsables de grandes canciones como "Alright" (¿se acuerdan del video?) o "Richard III" o "Mary". Era algo que se veía venir, teniendo en cuenta la postergación de su séptimo disco, que se iba a llamar Release the Drones, y el inicio del proyecto paralelo de Gaz Coombes y Danny Goffey, The Hot Rats (recomendado su -único- disco de covers, Turns On). Cosas que pasan.

A modo de homenaje por el fin de estos diecisiete años de carrera, recordemos su primer single “Caught By The Fuzz” (del disco I Should Coco del 95), con el que terminaron sus shows de despedida - pueden ver imágenes acá-, mientras esperamos que pasen los años prudenciales para que se vuelvan a juntar y nos visiten en su gira de regreso o salimos corriendo hacia el hospital, lo que suceda primero.

