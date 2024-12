Susana Giménez contó qué sintió al escuchar a Wanda Nara hablar de la infidelidad de Icardi con La China Suárez

El domingo pasado, Wanda Nara se sentó en el living de Susana Giménez y dio de qué hablar. En una entrevista de un poco más de una hora, la modelo dio detalles sobre la batalla judicial y mediática que atraviesa junto a su ahora exmarido, Mauro Icardi. En medio de la charla, apuntó varias veces contra La China Suárez, a quien nuevamente señaló como la tercera en discordia que causó su separación.

Ante las fuertes declaraciones de Wanda, tal como les pasó a los televidentes, Susana se quedó prácticamente sin palabras. Sin embargo, este martes por la noche, en una entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece), la diva reveló qué piensa de los dichos de la influencer en su programa y quién cree que tiene la razón en esta disputa.

Tal como señaló la cronista al acercarse a Susana, la nota con Nara tuvo un excelente rating y generó mucha repercusión, gracias a que la modelo no se guardó nada y toco todos los temas que la gente quería saber. “¿Viste qué divina?”, dijo Giménez ante los elogios que recibió por la entrevista. Automáticamente después, añadió: “Bueno, divina, pobre... Es una nota de sufrimiento, pero bueno... vino a mi canal y todo el mundo habla de eso”.

Susana Giménez habló sobre su entrevista con Wanda Nara Captura El Trece

“Me gustó para el programa, me encantó, porque Wanda abrió su corazón”, expresó la conductora cuando le preguntaron cómo vivió la entrevista con la mediática. Más adelante, le consultaron si las picantes declaraciones de su invitada la tomaron por sorpresa, a lo que, sin dar vueltas, contestó: “Me sorprendió más o menos lo que contó, pero sí profundizó en varias cosas que me llamaron la atención”.

“Le pegaba a La China constantemente...”, lanzó la cronista para intentar que Susana sea un poco más específica sobre los momentos de la entrevista que le parecieron demasiada exposición. Sin pelos en la lengua, Susana justificó el enojo de Nara hacia Suárez y lanzó una contundente frase. “Si a vos te mete los cuernos tu marido con una mina, seguro que le pegás”, señaló.

Wanda Nara junto a Susana Giménez gentileza Telefe

Horas después de su aparición en en living de Susana, Wanda filtró chats entre ella y La China Suárez, con los que terminó arrastrando a Pampita a esta batalla mediática en la que ella nada tiene que ver. En las capturas de pantalla, se ven mensajes de la ex Casi Ángeles que hacen referencia al escándalo que se armó cuando empezó su relación con Benjamín Vicuña.

“Sí, es Luciana. Él estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira y le dijo a Benja [Benjamín Vicuña] que sabe que ella mintió, que es su amiga, pero que está loca. No puedo hacer nada, que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre, es un padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros. Bueno y qué bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Y Benja es igual”, reza uno de los mensajes más extensos.

La tercera imagen del chat que mantuvo Wanda Nara con La China Suárez (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En este contexto, la periodista sacó el tema e intentó que Susana opine sobre los chats que filtró Wanda. “Y un daño colateral fue el de Pampita...”, comentó. Reacia a quedar en el medio de escándalos amorosos, Susana prefirió no responder a la sugerente frase de la notera. “Ah, no sé, no tengo idea... Yo odio ese chusmerío y quedé en el medio de todo”, cerró la diva.