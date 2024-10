Susana Giménez habría tomado una contundente decisión sobre su carrera en la TV

Escuchar

Ángel de Brito reveló en una nueva edición de LAM (América TV) que Susana Giménez se despediría definitivamente de la televisión este año. La diva de los teléfonos le pondría fin al ciclo que comenzó en 1987 y que la consagró como una de las figuras indiscutidas del entretenimiento nacional.

“Por lo pronto, Susana está preparando su despedida de la tele. Es fuerte, pero bueno, son muchos años de hacer el programa, lo dice en cada nota que hace, que ya son 35 años”, comenzó explicando el líder de las angelitas, con respecto la firme decisión de la conductora de despedirse para siempre de la pantalla.

Susana Giménez tendría como invitada de cierre de su ciclo a Mirtha Legrand Prensa Telefe

“De hecho, están preparando un programa especial para el final del ciclo con grandes invitados. Creen que sería en el último programa que estaría Mirtha Legrand sentada, por eso todavía no la invitó, y así despedirse de la tele a lo grande”, detalló el periodista sobre quién sería la invitada central del programa de despedida.

“También estaría en este último programa su hija Mercedes, la cual jamás en su vida habló ni estuvo sentada en un programa. Su amiga Verónica Castro sería otra de las invitadas”, continuó.

Susana Giménez invitaría a su hija, Mercedes Sarrabayrouse (Foto: Instagram @gimenezsuok)

Fue entonces que Yanina Latorre recordó que uno de los grandes amores y compañeros de Susana Giménez también debería ser invitado al fin del ciclo: Ricardo Darín. “Lo que pasa con Ricardo Darín es que está por filmar una película en España, lo sabemos porque lo habíamos querido invitar a Bondi y hasta diciembre no volvería al país”, añadió al respecto de Brito.

La interna detrás del fin del programa de Susana Giménez

Pero mientras la producción estaría organizando todos los detalles para despedir a Susana a lo grande, habría surgido un nuevo problema en el canal de las pelotas. “Hay una pequeña interna en Telefe, que está relacionado con el inicio de Gran Hermano. Santiago (del Moro) se acuerdan que anunció que iba a empezar el 8 de diciembre. Bueno, el 8 de diciembre es domingo y es el día de Susana, y sería ese el día elegido para llevar adelante el último programa”, afirmó Ángel sobre las discusiones que se generaron a partir de esta confirmación apresurada por parte del conductor del reality show.

Susana Giménez se habría negado rotundamente a compartir su día con el comienzo de Gran Hermano (Foto: Instagram @gimenezsuok @santidel moro)

“Lo que querían hacer en Telefe es compartir Gran Hermano con la despedida de Susana para tener un mega domingo. A Susana no le gustó la idea. Dijo: ‘El domingo me despido yo y después hagan lo que quieran. No me interrumpan con Gran Hermano’. Esto es porque el inicio de GH se va a comer el final de Susana. Por lo menos para la prensa y la repercusión”, analizó, asegurando que la estrella habría puesto el grito en el cielo al enterarse de la idea.

“Entonces, Susana planteó... o bueno su gente por decirlo así: ‘Yo termino el programa y que después al otro día hagan lo que quieran’. A mí me parece lógico también. Esto haría que GH empiece finalmente el lunes 9 de diciembre. Pero este es el motivo”, cerró de Brito.

LA NACION