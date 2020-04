La diva habló del impuesto a la riqueza y señaló: "a quienes no blanquearon, no pasó nada, no los castigaron". Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 11:34

En los últimos días, Susana Giménez fue duramente criticada por la decisión de devolver temporalmente a Rita , una cachorra que compró y no se portó muy bien en su casa. Según explicó, la devolución no fue permanente , sino que la perra volverá a estar con su madre unos días para regresar a su casa de Barrio Parque cuando haya terminado de desarrollarse. A raíz de esa polémica, la conductora conversó con Intrusos y tocó varios temas de actualidad, incluyendo el impuesto a la riqueza que impulsa el oficialismo. "Creo que no sería justo", dijo en el aire de América , "es el único país del mundo en el que se pagan tantos impuestos".

"No sé qué va a pasar con el trabajo", dijo Susana sobre su presente profesional, después de aclarar la polémica en torno a su cachorra. Así, explicó que el canal está repitiendo contenido porque las productoras no pueden grabar nada. "Quizás este año no trabajo... me quedaré en Punta del Este cuidando las flores", señaló.

Blanqueamos todo lo que había que blanquear, pero muchos no blanquearon... a esos los felicito, a los que blanquearon nos cobraron un 10% de impuesto.

Como parte de la entrevista, la diva de los teléfonos también fue consultada por la actualidad política y se manifestó en contra del proyecto de ley que busca implementar un impuesto a la riqueza . "No le creo nada a nadie, acá no existe la palabra", sentenció. "Blanqueamos todo lo que había que blanquear, pero muchos no blanquearon... a esos los felicito, a los que blanquearon nos cobraron un 10% de impuesto", comenzó la conductora en su descargo. De aprobarse, Susana lo calificó como un impuesto injusto. "Tenemos impuestos que no existen en otros lugares del mundo", declaró.

Sobre la gestión de Alberto Fernández durante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus , sin embargo, tuvo palabras elogiosas. "Me gustó cómo explicó las medidas Alberto", consideró. "Está tranquilo, paternal, me gustó y me pareció tierno".