Susana Giménez reveló que Karina Milei la llamó para que postergue la vuelta de su programa

Escuchar

Susana Giménez visitó este miércoles los estudios de Olga para protagonizar una entrevista con Damián Betular. Con el fin de recorrer parte de su carrera profesional y adelantar su regreso a la televisión, la diva aclaró que finalmente su histórico programa no saldrá al aire este domingo 15 de septiembre debido a un llamado de Karina Milei.

Al dar más detalles de esta postergación, Susana aclaró: “Nos llamaron del Gobierno. Llamó la señora Karina Milei y habló con (Federico) Levrino, mi productor, y nos pidió perdón. Dijo ‘ustedes van a debutar y hay cadena nacional por el presupuesto anual’. Va a ser largo...”.

Susana Giménez visitó los estudios de Olga x @olgaenvivo

Lejos de indignarse por la cancelación de su programa a raíz de la Cadena Nacional por el Prespuesto 2025, Susana Giménez deslizó: “Está bueno, la gente un domingo a la noche está en la casa. Lo escucha tranquilo. Por algo será”.

Luego de esta revelación, Susana le aseguró a Betular que Javier Milei se comunicó con ella ni bien asumió para tener un espacio en su programa y ella, por ese entonces, le aclaró que aún no estaba al aire, por ende era imposible cumplir ese pedido.

“Antes de empezar el programa hablé dos veces con el presidente. Me llamó para venir y le dije ‘señor presidente’ porque mientras lo sea no lo voy a tutear. Así que cuando me llamó le dije que no estaba al aire todavía y después que yo no sé mucho de política, quería ver un poco lo que hacía en el país y después sí hacerle una nota”, aclaró Susana Giménez.

A qué hora y de qué hablará Javier Milei en la Cadena Nacional

Por intermedio de sus redes sociales oficiales, Javier Milei anunció que este domingo 15 de septiembre estará presente en el Congreso de la Nacion para dar a conocer el Presupuesto 2025, donde dicha presentación estará enfocada en mantener el déficit cero, uno de los lemas de su campaña presidencial.

“El domingo 15/9 a las 21 presentaré en el Congreso de la Nación Argentina el Presupuesto Nacional bajo la regla del déficit cero. Te invito a ser testigo de un hito histórico que marcará un antes y un después en la historia económica argentina”, explicó el mandatario nacional en su cuenta de X.

El comunicado de Javier Milei en X

A la espera de lo que será la Cadena Nacional que se podrá observar por televisión abierta o por el canal oficial de la presidencia en la plataforma YouTube, la misma estará centrada en cuatro ejes principales: mantenimiento del equilibrio fiscal, planes sociales sin intermediarios, modernización y simplificación del Estado y mayor presupuesto para defensa y seguridad.

Una de las particularidades de esta exposición es que será encabezada solamente por el presidente Milei y no por Luis Caputo, ministro de Economía, quien suele estar presente en estas presentaciones públicas acerca de temas presupuestarios.

En la previa a este acto del domingo, Milei aclaró acerca del déficit: “En 113 de los últimos 123 años tuvimos déficit fiscal. Y quiero hacer una aclaración: esos 10 años sin déficit financiero fueron porque la Argentina estaba en default. Por lo tanto, ahora, mientras algunos menosprecian, cuestionan o minimizan algo que no se pudo hacer en 123 años, nosotros lo logramos en el primer mes de gestión”.

LA NACION