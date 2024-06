Susana Giménez sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva adquisición: “El otro me duró 30 años”

Escuchar

A los 80 años, Susana Giménez disfruta de un gran momento tanto a nivel laboral como personal. Semanas atrás se conoció que, después de cinco años, regresará a la televisión con un programa de juegos, entrevistas y números musicales que se emitirá los domingos a partir de julio. Pero, para eso, aún falta un poco.

Mientras tanto, la conductora aprovecha para descansar en su chacra de Punta del Este y darse algunos gustos. En este contexto mostró en sus redes sociales cuál fue su nueva adquisición. ¿De qué se trató? De un moderno cuatriciclo.

Susana Giménez tiene previsto regresar a la televisión en julio Prensa Telefé

A lo largo de los años, Susana Giménez evidenció que juega con sus propias reglas y no tiene problema de decir fuerte y claro lo que piensa, siente y hace. Así como recientemente también habló sobre política y defendió la gestión de Javier Milei, en las últimas horas, hizo pública la divertida forma en la que pasa el tiempo en La Mary, su chacra en Punta del Este.

En un video que compartió en su feed de Instagram -red social en la que supera los tres millones de seguidores- Susana Giménez mostró el nuevo vehículo que maneja: un cuatriciclo. Al principio del clip se la pudo ver junto a la persona que le explicaba algunas cuestiones básicas para que pudiera conducirlo. Rápidamente, le agarró la mano y tras dar marcha atrás, se animó a avanzar y recorrer sobre ruedas el amplio jardín.

Susana Giménez ya probó su nuevo cuatriciclo (Foto: Captura de video / Instagram @gimenezsuok)

Vigilada por su equipo y en presencia de uno de sus perros, Susana disfrutó a pleno de su nueva adquisición. Recorrió todo el espacio verde de La Mary con mucha soltura y confianza. “¡Iupi!”, dijo hacia el final del video con una amplia sonrisa, lo que dio cuenta de lo feliz que estaba con su cuatriciclo.

Pero, lo cierto es que la experiencia y la confianza que emanó mientras manejaba su nuevo vehículo, se debió a que no fue la primera vez que conducía uno. “Cuatri nuevo, el otro me duró 30 años, jajajaja”, comentó en la publicación. En un día el video tuvo dos millones de reproducciones y sus fanáticos no dudaron en comentar el posteo. “La Su pistera, ¿podrán?”; “Iupi a los 80, ¡así se hace!” y “Cuanto amo la vitalidad de esta maravillosa mujer”, comentaron algunos de sus seguidores.

La contundente reflexión de Susana Giménez sobre el paso del tiempo y las cirugías estéticas

Recientemente, Susana Giménez hizo una profunda reflexión sobre su presente, su futuro y el paso del tiempo. “Ahora que cumplí 80, que es un dolor de huev... decirlo, a mí no me importa nada. Yo me veo brutal, estoy llena de vida, gracias a Dios sana, que eso es increíble”, sostuvo en una entrevista que dio para el ciclo +Caras (Net Tv) conducido por Héctor Maugeri.

En una reciente entrevista, Susana Giménez habló sobre cómo se lleva con el paso del tiempo y fue contundente al responder si se haría ahora una cirugía estética (Foto de archivo) Paramount+ - Archivo

En esta misma línea, se refirió a un tema crucial para muchos: el paso del tiempo y todo lo que eso conlleva: “Ya está, es la vida y todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar, porque si no te convertís en una persona que no fuiste, si vivís con odio y mirándote”. Asimismo, hizo una contundente afirmación respecto a las cirugías estéticas: “Yo no me voy a hacer nunca más una en mi vida, nada”.

