No es la primera vez que Susana Roccasalvo hace referencia a este tema, por estos días espinoso por el crecimiento de los movimientos medioambientalistas. Ya en el año 2014 la presentadora de radio y televisión se había pronunciado a favor de usar pieles animales para vestirse.

"Yo tengo todos tapados de animalitos que murieron de muerte natural. Hay animales de criadero que nacieron para eso, y sino anda a hablar con los esquimales para ver como hicieron toda su vida", había dicho sin tapujos ante la consulta de un notero.

Ahora Roccasalvo volvió a reflotar la polémica, al declarar frente a la cámara de Implacables que seguirá usando pieles a pesar de las críticas.

"Hace dos años en la entrega del Martín Fierro de Televisión Abierta, en el Hilton, los diseñadores me pidieron que no lleve pieles, 'ni sintética ni normal, la que sea'", rememoró la conductora.

"No fue gripe, fue más que gripe, fue más que bronquitis, casi tuve una pulmonía. A partir de ese momento en más, voy a seguir llevando piel, pielcita, de plástico, de pelo, de trapo de piso", declaró. Y concluyó: "Lo voy a seguir haciendo porque cuando la salud está de por medio me importa tres belines quien me critique. Una vez que yo estoy en la cama volando de fiebre nadie se preocupa".

El recorte de ese descargo fue subido a Twitter por Ángel de Brito, quien escribió con ironía: "Mensaje ecológico para la sociedad".