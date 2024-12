Sylvester Stallone reveló cómo dejó a su esposa por FedEx porque pensó que otra mujer estaba esperando un hijo suyo

Pese a que tuvieron un impasse en 2022 que solo duró unos meses, Sylvester Stallone y Jennifer Flavin son una de las parejas más consolidadas de Hollywood. Sin embargo, en los últimos días trascendió que el actor estadounidense quiso dejar a su actual esposa en 1994 por FedEx, una empresa de mensajería y logística. Más allá del método, lo que más llamó la atención fue el motivo.

Stallone, junto a su hijo y a su novia Jennifer Flavin, en 1996 AP

El martes 3 de diciembre, la pareja estuvo en el primer episodio de Sean (Fox Nation), un ciclo de entrevistas conducido por Sean Hannity, y el actor de 78 años recordó uno de los quiebres de su extensa relación, del cual no se siente para nada orgulloso. “Es la ruptura más insincera que te puede pasar. Lo expresas con palabras porque no tenés las agallas para hacerlo cara a cara”, se sinceró.

Al escucharlo, el conductor lanzó: “¿Quién envía una carta de ruptura por FedEx?”. Ante esto, la estrella de Hollywood admitió su mal comportamiento: “Un cobarde”. Acto seguido, dijo que evitó tener aquella conversación debido a que él no quería separarse en realidad.

La situación le generaba medio e inseguridad porque, según contó, “no aprendió a expresar sus sentimientos por la forma de ser de sus padres”. “Fui criado en una familia increíblemente disfuncional. No había amor. No había palmadas. No había apretones de manos. Me golpeaban”, reveló.

Sylvester Stallone está casado actualmente con la exmodelo y empresaria Jennifer Flavin, con quien tuvo tres hijas @jenniferflavinstallone

Por último, confesó que desde el primer día Flavin se convirtió en la persona con la que deseaba compartir toda su vida: “Quiero decir que no podría vivir sin ella. Ella es mi todo. Mi sol y mi luna. Todo”.

Por su parte, la modelo de 56 años también se refirió a lo que ocurrió con Stallone en diálogo con la revista People. En ese entonces, dijo que él le había enviado una carta y, aunque no sabía el motivo por el que el actor quiso terminar la relación, al tiempo se enteró que fue porque tuvo un romance con la supermodelo Janice Dickinson.

Pero eso no fue todo, dado que, aparentemente, Sylvester creyó que podría ser el padre del hijo que la mujer de las pasarelas esperaba. A raíz de esto, el actor de Rocky se hizo una prueba de ADN y demostró que no era suyo, lo que le permitió volver con Jennifer.

“Me envió una carta de seis páginas escrita a mano, con bolígrafo. Era bastante descuidada. No se puede simplemente descartar a alguien en una carta después de seis años. No es que fuera a intentar rogarle que volviera conmigo ni nada. Solo quería hablar”, señaló ella en aquel entonces.

Finalmente, en 1995 se reconciliaron y dos años después se casaron. Pero en 2022, y tras 25 años de matrimonio, Flavin le pidió el divorcio en un tribunal de Florida. Pero la crisis no duró mucho y un mes después cancelaron el divorcio. En aquel entonces, una fuente cercana le reveló a la revista People que “simplemente decidieron cambiar de rumbo e intentarlo de nuevo”; mientras que un representante de Stallone le dijo al portal Page Six que la pareja “decidió volver a reunirse en casa, donde hablaron y pudieron resolver sus diferencias. Ambos están extremadamente felices”.

Stallone y Flavin se conocieron a finales de los años ochenta. Ella tenía 19 años y fue a Hollywood para visitar a una amiga, cuando lo vio a él en un restaurante quedó deslumbrada. En 1988 empezaron a salir. Él tenía entonces 42 años y dos divorcios a sus espaldas. De su primer matrimonio, con Sasha Czack, tuvo dos hijos, Sage (que falleció en 2012 a causa de una arteriosclerosis, a los 36 años) y Seargeoh, que sufre autismo.

Sylvester Stallone junto a su esposa y sus tres hijas @jenniferflavinstallone

Flavin y Stallone tuvieron a su primera hija, Sophia, en agosto de 1996, y se casaron menos de un año después, en junio de 1997. En 1998 llegó su segunda hija, Sistine, y en mayo de 2002 la tercera, Scarlet.