Tamara Báez se cansó y contó que L-Gante coqueteaba con Wanda Nara mientras estaba con ella: “Ahí empezó todo”

Los conflictos que giran en torno al noviazgo de Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, están lejos de llegar a su fin. Mientras la mediática se enfrenta legalmente a Mauro Icardi en pos de firmar el divorcio, quien esta semana hizo su propio descargo fue Tamara Báez, la expareja del músico y madre de su hija Jamaica (3). Destapó la olla y no se guardó nada: habló de las amenazas que sufrió, de la “relación súper tóxica” y de por qué permitió que la niña viajara a Brasil con su padre y su nueva novia.

“¿Están preparados para mi descargo? No me da para decirlo en la televisión. Recibo miles de mensajes para ir, pero no quiero. Ni siquiera quiero dinero para que escuchen esto”, expresó Báez en la primera de las siete historias que compartió en Instagram. “No quiero dejar mal parado a nadie, pero tampoco quiero que me sigan dejando mal parada a mí; como dolida, mantenida y esas cosas que dicen que no son ciertas”, continuó.

“Primero que nada, yo estando embarazada ya teníamos peleas horribles con Elián. Volvía a vivir a lo de mi mamá cada tanto. No quiero dar tantos detalles, pero fueron horribles. Él trabajaba, ya estaba pegado en lo de la música, pero jamás me dejó dinero para manejarme e ir a las ecografías o cosas así. Ni siquiera obra social tuve en ese momento de mi embarazo. Por eso tuve en un hospital a mi hija que de hecho no es nada malo. Pero siendo famoso, jamás le preocupó pagarme una clínica”, señaló Báez. Si bien destacó que el mánager de L-Gante le transfería “cinco mil pesos o un poquito más” para que pudiera cubrir los estudios, aseguró que nunca recibió dinero del músico ni para comprar ropa de Jamaica ni cosas para ella.

“Siempre fue una relación súper tóxica. Porque a mí me dolían muchas cosas, nunca supe quedarme callada y él siempre reaccionaba diferente. Lo que más anhelaba era una familia, pero nunca se dio. Cuando teníamos de meses a Jami yo me la pasaba sola. Él empezó a salir, a bailar, a disfrutar su fama; volvía a cualquier hora o al otro día y peleábamos. Cuando me enteraba de que estaba con otras mujeres siempre quise separarme, pero él me amenazaba con que se iba a matar, esto creo que ya lo sabían”.

“Nos mudábamos siempre, nunca un lugar estable. Él venía cuando quería, dormía conmigo cuando quería. Me cansé de esa vida cuando empecé a sospechar sobre W (en referencia a Wanda Nara). Después de la primera vez que se vieron en el evento de Yao, el mismo me contó que ella le había reaccionado a una historia o algo así. También me dijo ‘¿cómo le voy a dar bola si es una señora?’, y otras cositas más. Como hablando mal de ella. Ahí empezó todo”, remarcó.

“Yo no estaba conforme con el trato, con el estar siempre solitas con mi bebé”, admitió Báez y dijo que L-Gante empezó a ausentarse cada vez más de la casa que compartían y era ahí “cuando se veía cada vez más seguido con la señora W”. “Me enteraba de todo siempre. Y lo peor era que volvía y quería estar conmigo. Teníamos peleas horribles, me cansé de estar esperando por una familia y de que me humillara”. Recogió las cosas de él que estaban en la casa y le dijo que las buscara. Ahí decidió “separarse por completo”.

“La depresión ya venía desde antes. Baje mucho de peso, no le veía sentido a nada. Lloraba todas las noches. Sentía miedo en la casa tan grande que habíamos alquilado”, reconoció Tamara y contó que L-Gante se aparecía en su casa y entraba “como si nada”: “Después de eso me hizo una perimetral y tuve que poner abogado porque yo quería vivir en paz. Él no quería darme dinero, entonces me dejaba la mercadería en la casa de mi mamá. Eso está grabado. Yo no le pedía dinero para mí, sino para mantener a mi hija que tenía meses”.

En este sentido, Báez indicó que llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria en el que Elián se comprometía a pagar $300.000 por mes. “Todos los padres pasan un 30 por ciento o más de todo lo que generan trabajando. A él no le costaba nada pagar 300.000 pesos, que cada seis meses se aumentaba un 30 por ciento, no es casi nada”, señaló y negó que L-Gante le haya pasado un millón de pesos. Aseguró que “jamás quiso sacarle plata” y que con el dinero que él tenía que pasarle solo podía “pagar las expensas del country” mientras que a de todos los gastos de la niña los cubría ella.

En otra historia habló del viaje que hicieron a España, y contó que él los invitó a ella, a su novio y a Jamaica. Aunque ella no quería ir, explicó que finalmente accedió porque, a sabiendas de los problemas que su ex con la justicia, “tenía miedo de que su hija se quede años sin estar con el padre”. Por último, hizo mención del viaje a Río de Janeiro que L-Gante hizo con Wanda Nara tras blanquear su relación. Si bien no quería que su hija quedara expuesta, cuando confirmaron el noviazgo le permitió viajar con ellos porque no iba a privarla de que pasaran tiempo juntos. No obstante, negó que su “permiso” haya sido a cambio de que él le comprara una casa.

“Confío en el cambio que dice que está haciendo; que ahora sí va a estar más presente y que va a buscar a nuestra hija los días que le corresponden. Les dejo mi verdad acá, nadie me dio nada ni le pido nada a nadie”, sentenció Tamara Báez.