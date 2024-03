Escuchar

La modelo italiana Tamara Ecclestone utilizó su red social Instagram para mostrar un curioso regalo de cumpleaños que le hizo a su hija Sofía, de 10 años. Con la idea de obsequiarle algo impactante, fuera de lo común y esperado, la protagonista de esta historia decidió comprar un oso y generó un completo repudio en sus redes sociales al viralizar las fotos.

“Mañana especial de cumpleaños”, detalló la influencer, acompañado de tres corazones, mientras su hija Sofía sonreía para la cámara. Sin embargo, minutos más tarde en su publicación, parte de sus 400 mil seguidores de su cuenta le bajaron el pulgar a la iniciativa y cargaron duramente contra ella tras mostrar que el animal en cuestión era un perezoso, un mamífero que habita en las selvas húmedas de América Central y América del Sur.

Tamara Ecclestone generó un fuerte repudio al mostrar que le regaló a su hija un perezoso Instagram (@tamaraecclestoneoficial

La gran particularidad de este oso es que duerme aproximadamente 18 horas por día y sus movimientos son pausados, algo que llama la atención de las personas que suelen toparse con estos ejemplares. Aunque la cara de Fifi, como apodan a su hija, denotaba su felicidad por tener dicho animal en su casa, una gran cantidad de críticas acerca de la domesticación del perezoso la puso en el ojo de la tormenta.

“Los perezosos son criaturas solitarias que quieren que los dejen en paz y, a diferencia de los animales domésticos, no les gusta que los toquen. Tampoco les gustan los humanos. Me encanta tu página, pero está mal lo que hiciste. Estas criaturas no son para tu disfrute”, añadió un usuario que reaccionó a este posteo que tenía la intención de romantizar el regalo, pero causó el efecto contrario.

Tamara Ecclestone mostró cómo sus hijas quedaron encantados con el regalo Instagram (@tamaraecclestoneoficial)

Otras menciones siguieron el mismo tinte y expusieron la actitud de la modelo, quien quedó señalada por un hecho repudiable al sacar a este animal de su hábitat. “Esto está muy mal en todos los niveles. Ya no puedo seguir esta cuenta”; “Tenés el tiempo y el dinero para ver estos hermosos animales en estado salvaje. No son juguetes”; “Te amo Tamara, pero esto está mal. ¡Los perezosos odian que los toquen! No solo eso, sino que tienen garras extremadamente afiladas y pueden atacar si se les provoca. Es darle el ejemplo equivocado a un niño” y “Siempre he disfrutado tus publicaciones en el pasado, pero esto está muy mal. Tendré que despedirme porque no apoyo la crueldad hacia los animales, sin importar cómo envolviste esta idea de regalo”, fueron las menciones más destacadas de un posteo que llegó a los 5 mil likes.

Además de esta publicación, Ecclestone le dedicó unas sentidas palabras a su hija y mostró detalles íntimos de un festejo que incluyó mucho colorido y un book de fotos. “Diez años. Qué fin de semana mágico Fifi, mi niña del corazón. Gracias a todos los que hicieron que su fiesta fuera tan especial. Un día inolvidable celebrando el doble dígito”, añadió la modelo, quien saltó a la fama como presentadora televisiva en la Fórmula 1 de Italia y también realizó colaboraciones en la revista Playboy.

LA NACION