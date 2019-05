Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019

Tribeca

Michael J. Fox volvió a emocionar

Michael J. Fox fue al Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, y habló sobre la enfermedad de Parkinson, que le fue diagnosticada a los 29 años. En diálogo con el actor Denis Leary, dijo: "Después de mi cirugía de columna fue difícil aprender a caminar. Me pavoneaba andando sin ayuda ni bastón y entonces me rompí el húmero, algo que no es ninguna broma. No es que quiero vender optimismo. Solo quiero ir y simplemente decirles 'anímate'".

Cine

Tarantino vuelve a Cannes con Brad Pitt,

Once Upon a Time in Hollywood, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, formará parte de la competencia oficial del Festival de Cannes. A poco menos de dos semanas de su comienzo, muchos empezaban a dudar de que Quentin Tarantino consiguiera terminar la película a tiempo. Pero lo logró: Cannes es casi la cuna cinematográfica de Tarantino, quien hace 25 años ganó la Palma de Oro por Pulp Fiction. Once Upon a Time in Hollywood tiene fecha de estreno en la Argentina para el 8 de agosto, transcurre en la Los Ángeles de los 60 y sigue las desventuras de Rick Dalton (DiCaprio), un actor de western venido a menos, y Cliff Booth (Pitt), su doble de riesgo.Ambos quedarán enredados en el surgimiento del clan Manson.

Las Vegas

Sophie Turner y Joe Jonas al altar de Elvis

Después de ir juntos a los Billboard Music Awards, donde el novio cantó con sus hermanos por primera vez tras siete años de separación, Sophie Turner y Joe Jonas se casaron en secreto en Las Vegas. Videos y fotos del momento en que la actriz de Game of Thrones (interpreta a Sansa Stark y será Jean Grey en X Men: Dark Phoenix) y el músico daban el sí ante un imitador de Elvis en la famosa capilla A Little White Chapel se viralizaron en las redes, sobre todo después de que DJ Diplo hiciera un vivo del momento a través de su cuenta de Instagram en la trasnoche del miércoles.

El show no para

Charly García vuelve al Gran Rex

Crédito: Medio y Medio / Sol Giraudo

Charly García sigue sorprendiendo con sus shows fuera de agenda: esta vez tocará el próximo martes, en el Gran Rex, las canciones de La torre de Tesla, espectáculo que viene haciendo desde 2018 y que recorre, además de clásicos de su repertorio, temas de su último y reconocido trabajo discográfico, Random. El último show que había dado García en el Rex había sido el 28 de febrero. Las entradas se pondrán a la venta hoy, a las 10, en la boletería del teatro y también por Ticketek.

Nostalgia

Hace 60 años, el Topo Gigio llegaba a la TV

El Topo Gigio, personaje creado en 1958 por la artista italiana María Perego, que se hizo popular en América Latina a mediados de los años 80, bajaba sus ojos cuando sentía vergüenza y enamoraba a los televidentes. A seis décadas de su debut en TV en Italia, sigue provocando la misma ternura y empatía. "Hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría", decía Gigio con una canción. Su nombre, surgió del italiano "topo", ratón, y "Gigi" derivado de Luigi.

¿Quién quiere ser millonario?

El hombre que vive en la calle que ganó $500.000

"Sabés que estaba repasando tu historia y tu historia es una película, Fito. Fito tiene 59 años y parece muchos menos. Y vivís en la calle". Con esta frase, el conductor Santiago del Moro, en ¿Quién quiere ser millonario? de Telefe, presentó a uno de los participantes de anteanoche. Rodolfo Frati contó al conductor que sobrevive porque tiene "la experiencia del servicio militar, maniobras de supervivencia, una educación también muy estricta". "Eso me fortaleció", dijo el concursante, quien finalmente ganó 500.000 pesos. "No es la muerte de nadie, es la vida que te va conduciendo, te va llevando por situaciones disímiles. Confiaste en gente profesional de las leyes, y ellos tienen otra concepción de la vida y bueno, acá estamos, pero no estoy mal", dijo Fito. Después habló con Del Moro sobre el lugar en que pasa los días: está por la zona del shopping Unicenter y aseguró: "Las personas son muy atentas. Y yo también me comporto de una forma como corresponde, como debe ser".