Marcela Tauro arremetió contra Nicolás Cabré por sus "relaciones tóxicas"

Las relaciones amorosas de Nicolás Cabré siempre dieron que hablar. Alrededor de tres meses atrás, fue noticia tras finalizar su noviazgo de casi dos años con Laurita Fernández. En ese momento, volvió a sobrevolar la teoría de que el actor no tiene vínculos saludables con sus parejas. Sobre este punto, la periodista Marcela Tauro ofreció una contundente definición en el programa Fantino a la tarde.

Todo comenzó a partir de las declaraciones de la conductora del Cantando, quien reconoció haber sufrido mucho por la separación. "Laurita contó cómo sanó el dolor por el fin de su romance con Nicolás Cabré. Ella dice 'recuperé la autoestima'. Es una frase muy fuerte, porque significa que Cabré le había dañado la autoestima. ¿Cabré daña la autoestima?", disparó Alejandro Fantino.

Sin titubear, Marcela Tauro respondió afirmativamente. "Esto representa a muchas mujeres en la Argentina. Hay muchas mujeres que me escriben, que tuvieron relaciones tóxicas, que quedaron con la autoestima mal, que sienten que no sirven para nada. Y me parece bueno este tema para tratarlo porque si le pasa a Laurita que es una chica joven y exitosa.", expresó la periodista.

A continuación, Tauro se refirió a las diferentes relaciones que tuvo el actor. "Ella se puso de novia con un señor que ha salido con las mujeres más bellas de la Argentina y con todas terminó mal. Eugenia Tobal también terminó con la autoestima por el piso porque la dejó por la China Suárez. No importa el motivo. Puede ser que te dejen por otra mujer o por cómo te traten. Esta es una cosa que se está dando en muchas parejas", sostuvo.

Por último, la panelista concluyó: "Por suerte, Laurita lo pudo sanar y lo pudo contar. Lo tiene superado y ahora tiene la autoestima bien".

Laurita Fernández y Nicolás Cabré anunciaron su separación en abril, en plena cuarentena, y, según detalló la bailarina, es una ruptura definitiva. "Creí que era una separación de un tiempo porque había mucho amor, pero no, es una decisión definitiva. Hemos intentado hablar pero no hay caso. Ya no proyectamos de la misma manera. No sé qué quiero de mi vida, pero si sé que no me puedo amoldar a sus proyectos. Le deseo lo mejor pero no quiero eso para mí. No me quiero amoldar a las condiciones de Nico", dijo.