“¿Te reunirías con Mica Viciconte?”: la pregunta que Nicole Neumann respondió y sorprendió a más de uno

La larga y mediática disputa entre Nicole Neumann y Mica Viciconte parece haber llegado a un punto de tregua, aunque el conflicto sigue latente. Este jueves, la reconocida modelo argentina rompió el silencio y habló sobre cómo es su relación actual con la actual pareja de su exmarido, Fabián Cubero. Esas declaraciones rápidamente llamaron la atención, ya que también se animó a responder una de las preguntas que más intrigan a sus seguidores: si estaría dispuesta a hacer las paces con ella.

La entrevista se dio en el contexto de un proyecto laboral que reunió a otras dos figuras en la misma sesión de fotos: Flor Vigna y Sabrina Rojas, quienes tuvieron una relación tensa debido a su vínculo con Luciano Castro. En ese marco, durante la nota, el periodista Alejandro Guatti, de Intrusos (América TV), aprovechó para preguntarle a Nicole: “¿Vos compartirías una tapa con Mica?”. Sin mencionar directamente su situación con la pareja de su ex, la modelo respondió refiriéndose a las otras figuras involucradas: “Sí, puede ser, si se llevan bien… Me parece bárbaro que lo hagan”.

Nicole Neumann habló sobre su vínculo con Mica Viciconte y fue contundente Instagram

Ante esa evasiva, otro cronista que se encontraba en el lugar quiso saber más y expresó: “Ella mencionó en una nota que ni siquiera tendría la posibilidad o las ganas de juntarse en una reunión familiar”. Ante eso y sin querer dar demasiados detalles, Neumann expresó: “No tengo ni idea”. Ante sus palabras, Guatti le comentó acerca de la postura de Viciconte sobre un posible encuentro entre ambas. “Es que hay muchos títulos fuertes que dicen…”, expresó el periodista, a lo que ella lo interrumpió: “Es que me importa cero. Ni idea, no voy a contestar ni me interesa escuchar ni leer nada”.

Enseguida, le insistieron en que la pareja de su exmarido había asegurado que no compartiría una reunión familiar con ella. Ante esto, Nicole, visiblemente agotada por el tema, respondió con ironía y un tono que reflejaba su hartazgo: “Me parece bárbaro”. Sin embargo, el notero insistió: “¿Vos la compartirías?”. La modelo, sin titubear, fue clara: “Un almuerzo familiar no tendría problemas si me lo piden mis hijas (Indiana, Allegra y Sienna). Toda la gente que sabe quién soy me ama y eso es lo único que me importa”. Tras esas palabras, cerró la puerta de su auto y decidió no referirse más al tema.

Qué había dicho Mica Viciconte sobre Nicole Neumann

Cabe destacar que todo este cruce comenzó cuando Mica Viciconte, en una entrevista con la revista Gente, fue contundente al expresar su postura sobre la posibilidad de entablar una relación con Nicole Neumann, la ex de su actual pareja, Fabián Cubero. Sin lugar a dudas, sus declaraciones dejaron en claro su posición y reavivaron las tensiones en torno a esta mediática relación.

Sobre la posibilidad de ponerle “bandera blanca” al conflicto con Nicole, expresó: “No me interesa de ninguna manera tener trato con ella. Yo tengo mi vida. Me acuesto y en mi cama descanso en paz. Sé qué hice y qué no hice. No vendo nada para el afuera y soy super transparente”. En ese mismo sentido, fue por más y agregó: “Sé quién es. No soy hipócrita, y no me interesa. No tengo tiempo ni ganas. Es de conocimiento público que no tengo buena relación con ella. Si me preguntas esto, te contesto que no. Simplemente, es algo que no siento”.

Estas declaraciones dejan en claro que, al menos por el momento, el vínculo entre Nicole Neumann y Mica Viciconte parece estar lejos de cualquier posibilidad de reconciliación. Esto debido a que las tensiones y diferencias acumuladas a lo largo del tiempo continúan marcando distancia entre ambas, dejando en evidencia que una relación cordial aún es lejana.