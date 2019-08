A pesar del contexto, abren nuevos espacios

Fabián Vena abre su sala propia con un elogiado unipersonal escrito por Juan Villoro

Aunque los números de la actividad teatral no son del todo alentadores, por extraños motivos que exceden lo económico y cualquier otra lógica regida por el mercado el movimiento de salas porteñas regenteadas por reconocidos artistas no se detiene. Hace pocas semanas, un domingo por la mañana, el Estudio Los Vidrios, el mágico espacio de Lisandro Rodríguez, hizo una mudanza/performática (¿nueva categoría artística?) desde su espacio en Guardia Vieja hacia un nuevo lugar en Villa Ortúzar. Hubo palabras sentidas, mates, situaciones sumamente teatrales, evocaciones diversas y un asado de bienvenida en el nuevo espacio. El PH de Almagro pasó a gestionarlo Martín Flores Cárdenas ( Entonces bailemos, Entonces la noche). En pleno proceso de remodelación, el talentoso dramaturgo y director dedicará el lugar a la producción y exhibición de montajes cruce entre la música, el teatro y la performance. Su apertura oficial será el mes próximo. De todos modos, la actividad allí continúa. Es que en esa vieja zapatería que alguna vez se llamó Elefante Club, que luego mutó a Estudios Los Vidrios y que ahora se llama Casa Estudio Teatro, los sábados, a los 21, se está presentando La casa de Alba Torrens 16 - the pall mall twins, de Lucía Seles. Queda, por las dudas, en Guardia Vieja 4257.

El actor con su premiada obra inaugura un nuevo lugar para las artes escénicas

A muy pocas cuadras, en Parque Centenario, hay otro espacio que viene de llamarse Marechal. Bien, cambió de mano, cambió de nombre y sigue su proceso de mutación, de transformación. Quien lo gestiona desde hace un tiempo es el actor y director Fabián Vena. Allí instaló su laboratorio, su escuela. Y allí mismo, desde este viernes, repondrá Conferencia sobre la lluvia, obra escrita en 2013 por el destacado narrador, periodista y dramaturgo mexicano Juan Villoro, para inaugurar una sala teatral dentro de la Biblioteca de México. Bien, el elogiado trabajo ganador de varios premios ahora servirá para inaugurar este viejo/nuevo espacio ubicado en Leopoldo Marechal 1219. La obra fue ganadora del Estrella de Mar 2019 en el rubro Mejor Espectáculo Unipersonal y el Premio ACE 2018 como Mejor Actuación en obra para un solo personaje.