El irlandés Brian Friel y los límites de la percepción

Una nueva versión de Ver y no ver acaba de subir a escena en Uruguay, con Rogelio Gracia

Pablo Gorlero 4 de diciembre de 2019

El irlandés Brian Field puede considerarse un dramaturgo de culto. Sus obras Danza de verano (Dance at Lughnasa) y Ver y no ver (o Molly Sweeney) fueron abordadas en todo el mundo. De esta última, hasta hace poco se vio una versión dirigida por Hugo Urquijo con Graciela Dufau, Arturo Bonín y Nelson Rueda. Con otro título, Niña de ojos azules, se acaba de estrenar con éxito en el teatro Telón Rojo, de Montevideo, bajo la dirección de Jorge Denevi. Cuenta con la actuación de tres grandes intérpretes uruguayos como Leticia Scottini, Rogelio Gracia y Ricardo Beiro. El atractivo de la pieza es su estructura conformada por monólogos de tres personajes que llevan a la teoría de que ver no es lo mismo que comprender. Fue escrita en 1994 y es la historia de una mujer que, tras vivir ciega más de 30 años, es operada por un conflictuado médico especialista y recupera la visión... pero debe aprender a ver. Está inspirada en el estudio del neurólogo inglés Oliver Sacks sobre un caso real que le sirvió para tratar de entender los límites de la percepción.

A telón abierto: qué está pasando en el teatro

La gloriosa: una sala tucumana en la dulce espera

Un epicentro de las artes escénicas alternativas de San Miguel de Tucumán, es La Gloriosa, reconocida internacionalente. Hace dos años ganó el concurso del INT por compra de sala ya que sus directores debían dejar el espacio que ahora ocupan. Les otorgaron el equivalente a 280.000 dólares, encontraron el espacio (que cuesta 207.000), pero el dinero no les llega. Cosas injustas de la maldita burocracia.

Juan Pablo Geretto: la emprendedora sin visión vuelve al Camarín

Juan Pablo Geretto va por la segunda temporada de Estrella, el exitoso unipersonal que presentó este año en El Camarín de las Musas, en dirección compartida con Virginia Martínez. El regreso será en tres funciones, que hará viernes y sábados, en la misma sala de Mario Bravo 960. Allí interpreta a una revendedora de cosméticos cuyo único sueño es mirar televisión.

Estreno: Sandra Mihanovich vuelve a la actuación

Por unos meses, Sandra Mihanovich dejará sus recitales para pasar a formar parte del elenco de Únicas, puertas al amor, un musical producido por Guillermo Marín. Allí compartirá escena con Valeria Archimó, Anita Martínez, Lourdes Sánchez y Cecilia Figaredo. Es una propuesta con mucha sororidad que se estrenará el 19 de diciembre, en el Teatro Broadway, con monólogos, danza y canciones.

Broadway: ahora es el turno de la señorita Doubfire

Así como se anunció con bombos y platillos que Roger Bart hará la versión musical de Volver al futuro, ya se sabe que Rob McClure y Jenn Gambatese serán los protagonistas del musical de Broadway inspirado en Papá por siempre (Mrs Doubfire), que en cine encarnó Robin Williams. Se estrenará el 9 de marzo de 2020, dirigido por Jerry Zaks y escrito por los autores de Something Rotten!