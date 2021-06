Barracas, un barrio en experimento social y virtual

El Circuito Cultural Barracas tiene 25 años de existencia. Se lo puede presentar con algunas palabras: es “un proyecto de arte comunitario”. Desde 1996 crea, produce de manera colectiva tanto espectáculos como intervenciones teatrales en su sede y en espacios públicos. Sin embargo, estas palabras están muy lejos de dar cuenta de lo que son, de lo que significan como agentes culturales, puesto que conciben el arte como una instancia transformadora. Y son absolutamente coherentes con sus discursos. Alcanza con haberse dado una vuelta por su sede o haber compartido unas cuadras con esos trabajos tan particulares que llevan adelante.

Ricardo Talento, su director, sostiene que hace 25 años que los vecinos de Barracas interpelan y se interpelan desde la ficción teatral, comparten saberes con otros vecinos (de otros territorios, nacionales e internacionales); hace 25 años que sueñan que hay otro mundo posible si son capaces de imaginarlo y construirlo desde el colectivo comunitario.

Este 25° aniversario los sorprendió en pandemia. Pero no de brazos cruzados. Sin dudas, a todas las artes escénicas la imposibilidad de encuentro las ha dañado de manera considerable, es necesario imaginar ese daño multiplicado por la cantidad de vecinos actores que se dan cita en Av. Iriarte o recorriendo las calles de Barracas. Porque el teatro comunitario es según sus propias palabras, una desmesura.

La nueva propuesta que estrenaron el sábado 5 de junio es una ficción audiovisual. Dieron muy poca información. No es ilógico, es necesario buscar otras herramientas porque las habituales están entre paréntesis.

Una línea, tal vez, que comience en Los chicos del cordel, allá por 2000 en el que Ricardo Talento reflexionando sobre esa dura ficción, más dura por su referente real, decía: “Lo que no podemos aceptar es que no haya lugar para un ser humano que nace”. Si a Los chicos del cordel la planteaban como tragedia, 17 años más tarde inscriben como farsa Barracas al fondo (que hay que decirlo, terminaba bien). Ambas propuestas implicaban un recorrido por el barrio, que quede claro, un recorrido con toda la impronta de lo real, no utilizado como decorado. Hoy, en este contexto, hay que pensar otro modo de “recorrer”.

Un momento del nuevo espectáculo del Circuito Cultural Barracas

Entonces vuelven a poner la mirada y el accionar artístico en el barrio, esa primera unidad de relación social comunitaria, como la denominan. Y así generan esta ficción audiovisual en forma de experimento social. Ponen el foco en el accionar no virtuoso y en los comportamientos vecinales no deseados de los vecinos del barrio.

Lógicamente, se hizo a partir de estar todos encerrados. Al principio desde las casas, otras escenas se armaron cuando se pudo salir un ratito, con la necesaria y protocolizada distancia, luego filmando a domicilio en las casas de los vecinos actores.

Como corresponde a un grupo de teatro comunitario, el número y la variedad de edades son parte irrenunciable de su propia condición, así que hay cien vecinos y vecinas de todas las edades, actúan chicos y grandes en este audiovisual, según cuenta Corina Busquiazo.

La pregunta sobre la que se construye es: “¿Qué pasaría si en nuestro barrio, nos dieran la oportunidad de accionar sobre los comportamientos comunitarios no deseados?” Eso tematiza Barracas, un barrio en experimento social.

¿Las respuestas? los sábados de junio, dirigidos por Mariana Brodiano y Néstor López.

Para agendar

Barracas, un barrio en experimento social

Sábados de junio, a las 18 y a las 20.

Por Zoom. Reservas: +54 9 1167954097 o en www.ccbarracas.com.ar