Coronavirus: El Teatro Real de Madrid subirá el telón en julio

Distancia reglamentaria entre funcionarios, en el escenario del Teatro Español, en Madrid Crédito: Teatro Real

Laura Ventura Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 21:30

MADRID.- La ovación que recibió La Valquiria , la ópera de Richard Wagner en cuyo tercer acto se impone la majestuosa cabalgata de criaturas mitológicas, aún resuena en los escenarios madrileños. El Teatro Real cerraba sus puertas en marzo último tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia. Los amantes del género y del teatro en general celebran que este prestigioso coliseo acaba de anunciar su próxima temporada en la que apuesta por siete producciones, dos de ellas estrenos absolutos. El 1° de julio volverá a recibir al público con La Traviata .

Dos mesas de diálogo, integrada por representantes políticos de la Comunidad madrileña y empresarios teatrales, trabajan simultáneamente en la elaboración de un protocolo para la asistencia y representación de obras post estado de alarma. Aún no hay definiciones y, mientras tanto, dos festivales, el de Teatro Clásico Mérida y el de Almagro (donde la compañía de Santiago Doria lleva cada verano elogiados espectáculos), anunciaron que no serán cancelados y que trabajan para recibir a sus espectadores. Mientras tanto, ante la ausencia de un protocolo claro, los Teatros del Canal, anunciaron que abrirán sus puertas el 17 de junio con el Festival Danza Madrid. En los próximos días precisarán las condiciones de su reapertura, pero el uso de barbijo será obligatorio, adelantó su directora, Blanca Li.

El Teatro Real anunció su nueva temporada 2020-2021. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue nombrada Patrona de Honor. Pero hay otro nombre que resultó una grata sorpresa entre los miembros del Consejo Asesor: el escritor Antonio Muñoz Molina reemplazará al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en la presidencia de este órgano. El Teatro Real, una institución que posee 350 empleados, cuenta con empresas que patrocinan esta expresión. Durante el estado de alarma el Teatro siguió trabajando a través de la plataforma My Opera Player, gran canal divulgador de este género, que ha alcanzado más de 50000 usuarios.

Tras el minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, el Teatro Real comunicó en un evento donde estaba presente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, sus planes para la próxima temporada con el lema "reivindicando la paulatina vuelta a la normalidad y la confianza en el futuro".

Entre las nuevas producciones del Teatro Real se encuentran Rusalka (coproducida con los teatros de ópera de Dresde, Bolonia, Barcelona y Valencia), Norma , Viva la Mamma! y Lessons in Love and Violence . Esta última parte del drama isabelino Edward II, de Christopher Marlowe, y cuenta con guion de Martin Crimp. Además suscita gran interés Peter Grimes (coproducción con la Royal Opera House de Londres, Ópera de París y Ópera de Roma). El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, consideró que Peter Grimes "no se es un héroe romántico, ni siquiera es un hombre de una sola pieza, absorto como está en sus propias contradicciones: inseguro y lleno de resolución al mismo tiempo".

También habrá estrenos mundiales de creación nacional: Marie y Tránsito . La primera, de Germán Alonso, con libreto y dramaturgia de Lola Blasco, indaga sobre la lucha de una mujer por su libertad sexual. La segunda, con música y libreto de Jesús Torres, bucea en el destino de sobre exilados republicanos españoles y está inspirada en la obra homónima de Max Aub, cuyo nombre, afortunadamente, comienza a ser reivindicado y sus piezas, a ser representada. La ópera se estrenará en las Naves Matadero, donde una de las salas lleva su nombre. Además, se estrenará Siegfried para continuar con la tetralogía El anillo del nibelungo , de Wagner, con dirección musical de Pablo Heras-Casado.

La semana próxima la mayor parte del territorio español se encontrará en "fase 2", es decir, que podrán abrir los teatros con un 30% de la capacidad de su sala. Quizá, en el mejor de los casos, pues depende de la evolución de la crisis sanitaria, si dentro de dos semanas se pasara a la "fase 3", los teatros podrían abrir con un 50% de su capacidad. Es precisamente en esta última fase cuando el Teatro Real planea recibir a sus fieles espectadores, aún con medidas de seguridad que no han sido comunicadas. "Entramos en terreno que no conocemos y lo importante es que se levante el telón con todas las garantías. Tendremos que trabajar juntos, pero es muy importante lanzar el mensaje de que los teatros vuelven a la vida", concluyó la consejera de Cultura. Hay más dudas que certezas, pero es importante que esta industria se reactive cuanto antes.

Debate a distancia sobre los protocolos a seguir Crédito: Teatro Real