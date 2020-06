Coronavirus: los teatros de Broadway estarán cerrados hasta el año que viene

Los teatros de Broaway devuelven las entradas con fecha anterior a Enero 2021 Fuente: AFP

La Liga de Broadway, entidad que nuclea a los grandes teatros de Nueva York, ha vuelto a posponer el lunes la reapertura de las salas por efectos coronavirus . Esta vez ya pusieron como horizonte de vuelta a la actividad el año próximo sin haber ofrecido una fecha concreta aunque se están ofreciendo reembolsos de las entradas compradas hasta el 3 de enero. "La Liga sigue trabajando con la ciudad (...) con líderes del sector de la ciencia, la tecnología y la medicina para formular el mejor plan para reiniciar la industria", afirma en un comunicado la organización que representa a compañías productoras y a los dueños de los espacios icónico del teatro neoyorkino.

Los 41 teatros que componen Broadway anunciaron el cierre por la pandemia el 12 de marzo tras prohibirse las congregaciones de más de 500 personas en la ciudad. En principio iba a suspenderse las actividades hasta junio, luego vino otro anuncio que afirmaba volver en septiembre . Esta es la tercera suspensión. La actividad regresaría a principios de enero con reposiciones y en marzo o abril con estrenos. Algunas de las medidas que están siendo estudiadas para la reapertura tanto para el público como para los trabajadores de Broadway son las pruebas de coronavirus, limpieza de las instalaciones, señalización dentro de los teatros y protocolos entre bastidores. Se espera, apunta la institución, que las producciones teatrales se reactiven de manera gradual a principios de 2021, mientras que las entradas de las obras desde enero y a lo largo de la primavera del año próximo saldrán a la venta en las próximas semanas.

"La experiencia de Broadway puede ser muy personal, pero también es, significativamente, comunitaria -dice en la misiva el presidente del consejo directivo de la Liga de Broadway, Thomas Schumacher- La alquimia de 1.000 personas fusionándose como un solo público que alimenta a cada artista sobre el escenario y detrás de él volverá a ser posible cuando los teatros de Broadway puedan volver a llenarse".

Broadway recaudó 1.800 millones de dólares la temporada pasada y atrajo a un récord de 15 millones de espectadores. Este año se enfrenta a una de sus peores crisis. La nueva extensión afecta muchos espectáculos planificados para finales de año. Muchos se postergaron hasta 2021, incluyendo una reposición de The Music Man , de Meredith Wilson, con Hugh Jackman y Sutton Foster que iba a comenzar sus ensayos el 29 de junio, pero se estrenará finalmente en mayo de 2021. Mientras tanto algunos de los espectáculos que iban a estrenarse en la primavera del Norte también debieron modificar sus estrategias. Entre ellos Hangmen y una reposición de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? , de Edward Albee. En medio de este panorama en constante reformulación, las producciones de The Minutes, de Tracy Letts; American Buffalo , de David Mamet, llegarían a Broadway en la primavera de 2021, exactamente un año después de lo previsto originalmente. Otras producciones han dicho que planean estrenar la próxima primavera, pero sin definir fecha. Es el caso de Plaza Suite , de Neil Simon, protagonizada por Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker ; así como el nuevo musical del Lincoln Center Theatre, Flying Over Sunset .

Tal vez como efecto expansivo, en Londres, el productor Cameron Mackintosh dijo que las producciones de su compañía en el West End de Hamilton, El fantasma de la ópera, Mary Poppins y Los miserables no reabrirán hasta 2021 debido a la pandemia del coronavirus.