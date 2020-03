Mercedes Funes será parte de la tercera edición de Leer en casa Crédito: Instagram

Alejandro Cruz 27 de marzo de 2020 • 21:48

Entre la multiplicidad de ofertas culturales pensadas para la red, el ciclo Leer en casa se está transformando en una lúdica, expansiva y potente experiencia en tiempos de cuarentena . Ya tuvo dos ediciones, y el domingo, de 14 a 20, se viene la tercera. Participarán en sus respectivas cuentas de Instagam Mercedes Funes, Osmar Nuñez, Marcelo Subiotto, Soledad Villamil, María Onetto, Mauricio Dayub, Verónica Llinás y Virginia Inoncenti , entre otros.

La idea surgió una madrugada en un intercambio en Twitter entre el director teatral Juan Parodi y el periodista Maxi Legnani. En esa plataforma, se fue formando la idea de hacer algo con actores y actrices sin tener en claro qué. "Como el teatro fue una de las primeras cosas que detuvo su actividad, ya veníamos todos de unos días de estar adentro. En medio de los intercambios, surgió la idea de leer diversos textos. Mercedes Morán, Rubén Szuchmacher, Valeria Lois y Lorena Vega, que iban leyendo esos intercambios, se entusiasmaron y nos dieron el aliento necesario para darle forma a una acción que todavía no tenía su forma", cuenta a LA NACION el director de Rosa brillando y Mau Mau , entre otras prestigiosos montajes.

Pensaron que un video grabado no era la mejor, porque ya había muchos circulando, y por eso decidieron usar la plataforma en vivo de Instagram. "Y estuvo bien porque los artistas que pasaron ya por Leer en casa nunca habían hecho algo así y eso le daba un plus, lo volvía algo intenso, pasional", agrega. "También pautamos algunas consignas como dejar en claro que debían ser lecturas de textos, preferentemente de materiales literarios, y que sea una lectura en soledad y con una duración estipulada de no más unos 25 minutos".

Así fue como Valeria Lois abrió el ciclo invitando al que estaba del otro lado a prepararse también un trago, otros se sumergieron directamente a la lectura, alguno se manda una extensa introducción sobre los tiempos actuales y varios de ellos leen mensajes en un interesante idea y vuelta aplicando, a su modo, ciertos aspectos del rito de lo teatral. El domingo pasado, a la lectura de Lois le siguieron Rubén Szuchmacher, Lorena Vega, Guido Botto Fiora, María Merlino, Muriel Santa Ana, Ingrid Pelicori, Pilar Gamboa, Vanesa Maja, Alejandra Radano, Leonardo Sbaraglia y Mercedes Morán cerró ese line up de lujo en un tarde en la que se cruzaron textos de Clarise Lispector a William Shakespeare, mechados por comentarios catárticos, situaciones personales, intercambios de saludos frente a una audiencia que cada 30 minutos se iba renovando desde las cuentas de Instagram de cada uno de los intérpretes.

El martes fue el turno de la segunda maratón en el marco del día de la Memoria por la Verdad y la Justicia . En ese nuevo line up estuvieron Joaquín Furriel, Claudio Tolcachir, Mirta Busnelli, Diego Gentile, Eleonora Wexler, Carla Peterson, Gaby Ferrero, Eugenia Alonso, Analía Malvido, Felix Bruzzone y Noemí Frenkel, entre otros.

Los listados se fue armando entre amigos que habían trabajado con Juan Parodi y amigos de amigos de otros intérpretes. En estos días hasta llegaron a tener propuestas de 40 intérpretes por día para sumarse a esta iniciativa financiada por las ganas, por necesidades y urgencias acordes a los tiempos que vivimos y que esta por fuera de la toda lógica de buscar actores con gran cantidad de seguidores. De hecho, gente como Marcelo Subiotto está muy fuera de ese mundo y conviven junto a actores que conocen el paño de las redes. En menos de una semana, en vivo por Instagram y por los videos que luego dejan en Facebook y YouTube , ya pasaron por allí más de 12 mil espectadores. La red expansiva llegó a Córdoba. "Levantaron la idea y como ahí los que tienen cuenta en Instragram son actores y actrices más jóvenes la versión cordobesa tiene una impronta más roquera, descontracturada", agrega Parodi.

Lorena Vega, la actriz de Yo, Encarnación Ezcurra, Imprenteros y La vida extraordinaria , entre otros tantos espectáculos, fue una de las que participó en la primera edición de Leer en casa. "Participar del ciclo estuvo buenísimo porque fue algo súper espontáneo que nació entre amigos y colegas atentos a sintonizar con lo que pasa en el momento. Fue mi primer vivo y reconozco que es todo muy increíble eso de estar en casa leyendo y sentir, al mismo tiempo, que no, que se iba sumando gente. Que leyera parte de Yo, Encarnación Ezcurra fue una propuesta de Maxi Legnani y me gustó en términos de contenidos poder dar a conocer el texto de Cristina Escofet, contar cómo lo escribió y describir cómo se hizo para montar esa obra que mucho quizás no vieron. En lo personal, me cambió el día. Estaba nerviosa, me hizo conectar con esa satisfacción por haber aportado algo. Yo me reconozco como un trabajador de la cultura y en esta situación seguir cumpliendo con mi función de seguir transmitiendo arte, de interpretando a ese texto fue algo muy vital. Me dejó cartuchos recargados para el día siguiente en medio de esto de sentir que todo todos los días son iguales. Ahora hay que batallar de este modo aunque tengo que confesar que tengo una sed total de actuación. Cuando esto termine el escenario va a estar muy complejo y deberemos dedicar mucho esfuerzo para poder volver a poner en funcionamiento la maquinaria del arte escénico", explica esta brillante intérprete y directora. Para su puesta en escena contó con la ayuda del cineasta Gonzalo Zapico, su pareja. Ataron el celular a una pila de libros y hasta prepararon una mínima puesta en escena casera.

Leer en casa, en tiempos de cuarentena, continuará los domingos. Sea en su versión porteña como en la cordobesa seguirán acercando casas, textos y experiencias en tiempos en el que el tiempo está tan trastocado.